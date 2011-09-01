Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

1 сентября по традиции президент посещает одно из учебных заведений страны. На этот раз Александр Лукашенко приехал в среднюю школу в Острошицком Городке. Причём не только в качестве президента, но и в роли отца. Здесь в первый класс пошёл младший сын главы государства — Николай.

Для почти миллиона школьников и их родителей сегодня настоящий праздник — День знаний. Первый звонок сегодня прозвенел в более чем 3,5 тысячах школ, лицеев, гимназий. При этом разница образования на селе и в городе постоянно стирается. Пример тому — Острошицкий городок. Местной школе уже 150 лет. В 2008 году здесь начался капитальный ремонт. Сегодня учреждение собирает детей со всей округи.

Из 12 деревень каждое утро сюда организован подвоз детей. Правда, сегодня многие не стали дожидаться автобусов и приехали с родителями пораньше. Главный атрибут 1 сентября — не книжки, а букеты цветов. Некоторые оказались тяжелее портфелей. Небольшая грусть читается в глазах 11-классников. Это год, определяющий для их будущей карьеры, и в тоже время финальный в родной школе.

Первоклассникам этот день тоже запомнится надолго. Ведь эта торжественная линейка — первая в их жизни. Родители переживают так, как будто и сами сегодня идут в первый класс.

По традиции в День знаний глава государства участвует в торжественной линейке. Сегодня в Острошицко-Городокскую школу Александр Лукашенко приехал не только как президент, но и как отец. В этом году в первый класс идет младший сын Николай. Такова семейная традиция. Старшие сыновья тоже учились в обыкновенной школе, окончили белорусские ВУЗы и служили в армии.

Впрочем, дети, как подчеркнул президент, самая главная ценность страны. Основные задачи системы образования Александр Лукашенко обозначил накануне на совещании педагогического актива республики.

Александр Лукашенко:

Примите мои самые сердечные поздравления с Днем знаний. Для каждого из нас этот праздник наполнен особым смыслом и значением. Кто-то сегодня с волнением впервые переступит порог класса. А для кого-то нынешний учебный год станет последним в стенах родной школы. Но не сомневаюсь, что любой из вас — от первоклассника до директора — встречает этот день с хорошим настроением.

И мы постарались сделать так, чтобы по всей стране 1 сентября, по доброй белорусской традиции, стало ярким и незабываемым праздником. Ведь дети — это наша самая главная ценность на земле. В интересах детей будет развиваться и национальная система образования. Отремонтированы все учебные здания, выпущены миллионы учебников и открыты сотни школьных базаров. Сегодня в разных уголках страны впервые распахнули свои двери еще семь новых современных школ.

Если мы так уверенно и достойно встречаем новый учебный год, значит, и в остальных сферах жизни у нас все будет нормально. За подтверждением моих слов далеко ходить не нужно. Достаточно только взглянуть на нашу школу в Острошицком Городке. Разве можно поверить, что это древняя «седая» школа, которой уже 150 лет? Теперь ваша сельская школа ни в чем не уступает городским новостройкам. И таких школ у нас тысячи. Здесь вы можете получать качественное образование, всерьез заниматься спортом, расти в мире красоты, игры и творчества.

Сегодня на торжественную линейку пришли и выпускники школы. Не с пустыми руками, а с достижениями. Александра Сидоренко в этом году набрала 100 балов на централизованном тестировании по иностранному языку.

По традиции, одиннадцатиклассники передали эстафету первоклассникам. И, конечно, для всех прозвучал первый в этом году учебный звонок.

Накануне 1 сентября высказывались предположения, что сын президента будет учиться в элитной гимназии. На практике оказалось — уникальность этой школы разве что в вековой истории. В остальном, из ряда обыкновенных. Конечно, с ремонтом и современной технической базой. Для школы XXI века — это скорее норма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Махахей, директор Острошицко-Городокской средней школы:

Все преподаватели у нас — местные жители. И около 70% из них — выпускники этой школы.

Сегодня президенту ученики показали, как создают с помощью высоких технологий целые презентации, например, знаменитых объектов страны. 11-классники точно знают, как увеличить количество туристов. Историю своего края и его уникальные объекты они знают назубок. Даже создали фотоколлаж. Одно из его изданий подарили президенту.

В столовой главе государства показали, из чего состоит обед ученика. Зашел Александр Лукашенко и в кабинет, где будет учиться его младший сын Николай, и поприсутствовал на первом уроке сына.

В школе есть бассейн, спортзал и стадион — компактно, комфортно, а главное, перспективно для образования. Небольшие сельские школы, где один учитель на все классы, уходят в прошлое. И ученик даже из самой отдаленной деревни теперь может получить достойное образование.

Александр Лукашенко:

Некоторые умники уже начинают подкритиковывать, что мы закрыли школы. А никто бы своего ребенка не повел в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса и один учитель, который за 45 минут обучает всех детей. Его бы ребёнка в такую школу, посмотрели бы, как он на это реагировал. Лучше затратить деньги на то, чтобы подвозить учеников, но чтобы они учились в нормальной, полноценной школе, чтобы получали знания. А профанации нам не нужны.

Я смотрю, здесь всё компактно, без всяких излишеств, школа и достраивалась разумно — это один из типичных образцов того, как надо строить сельские школы в агрогородках.

Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы. От посещения у президента остались приятные впечатления.

Выйдя из школы, глава государства пообщался с родителями, дети которых тоже сегодня пошли в школу. Среди них была и приемная мама шести дочерей. Она, в свою очередь, поблагодарила за то, что созданы такие условия в стране для воспитания детей. Поблагодарила и школу за то, что помогает воспитывать приемных детей.

Александр Лукашенко:

Единство дома семейного типа и школы должно быть обязательно. Накормить, постирать, содержать детей в доме можем, но их же надо вытащить из того болота, в котором они оказались, чтобы они были образованными. К концу пятилетки 80% детей из больших интернатов будут переведены в такие семьи. Воспитываясь в семье, они будут больше приспособлены к жизни.

Лукашенко: Никто бы не повел своего ребенка в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса