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Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

01 сентября 2011 18:37
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1 сентября по традиции президент посещает одно из учебных заведений страны. На этот раз Александр Лукашенко приехал в среднюю школу в Острошицком Городке. Причём не только в качестве президента, но и в роли отца. Здесь в первый класс пошёл младший сын главы государства — Николай.

Для почти миллиона школьников и их родителей сегодня настоящий праздник — День знаний. Первый звонок сегодня прозвенел в более чем 3,5 тысячах школ, лицеев, гимназий. При этом разница образования на селе и в городе постоянно стирается. Пример тому — Острошицкий городок. Местной школе уже 150 лет. В 2008 году здесь начался капитальный ремонт. Сегодня учреждение собирает детей со всей округи.

Из 12 деревень каждое утро сюда организован подвоз детей. Правда, сегодня многие не стали дожидаться автобусов и приехали с родителями пораньше. Главный атрибут 1 сентября — не книжки, а букеты цветов. Некоторые оказались тяжелее портфелей. Небольшая грусть читается в глазах 11-классников. Это год, определяющий для их будущей карьеры, и в тоже время финальный в родной школе.

Первоклассникам этот день тоже запомнится надолго. Ведь эта торжественная линейка — первая в их жизни. Родители переживают так, как будто и сами сегодня идут в первый класс.

По традиции в День знаний глава государства участвует в торжественной линейке. Сегодня в Острошицко-Городокскую школу Александр Лукашенко приехал не только как президент, но и как отец. В этом году в первый класс идет младший сын Николай. Такова семейная традиция. Старшие сыновья тоже учились в обыкновенной школе, окончили белорусские ВУЗы и служили в армии.

Впрочем, дети, как подчеркнул президент, самая главная ценность страны. Основные задачи системы образования Александр Лукашенко обозначил накануне на совещании педагогического актива республики.

Александр Лукашенко:
Примите мои самые сердечные поздравления с Днем знаний. Для каждого из нас этот праздник наполнен особым смыслом и значением. Кто-то сегодня с волнением впервые переступит порог класса. А для кого-то нынешний учебный год станет последним в стенах родной школы. Но не сомневаюсь, что любой из вас — от первоклассника до директора — встречает этот день с хорошим настроением.
И мы постарались сделать так, чтобы по всей стране 1 сентября, по доброй белорусской традиции, стало ярким и незабываемым праздником. Ведь дети — это наша самая главная ценность на земле. В интересах детей будет развиваться и национальная система образования. Отремонтированы все учебные здания, выпущены миллионы учебников и открыты сотни школьных базаров. Сегодня в разных уголках страны впервые распахнули свои двери еще семь новых современных школ.
Если мы так уверенно и достойно встречаем новый учебный год, значит, и в остальных сферах жизни у нас все будет нормально. За подтверждением моих слов далеко ходить не нужно. Достаточно только взглянуть на нашу школу в Острошицком Городке. Разве можно поверить, что это древняя «седая» школа, которой уже 150 лет? Теперь ваша сельская школа ни в чем не уступает городским новостройкам. И таких школ у нас тысячи. Здесь вы можете получать качественное образование, всерьез заниматься спортом, расти в мире красоты, игры и творчества.

Сегодня на торжественную линейку пришли и выпускники школы. Не с пустыми руками, а с достижениями. Александра Сидоренко в этом году набрала 100 балов на централизованном тестировании по иностранному языку.

По традиции, одиннадцатиклассники передали эстафету первоклассникам. И, конечно, для всех прозвучал первый в этом году учебный звонок.

Накануне 1 сентября высказывались предположения, что сын президента будет учиться в элитной гимназии. На практике оказалось — уникальность этой школы разве что в вековой истории. В остальном, из ряда обыкновенных. Конечно, с ремонтом и современной технической базой. Для школы XXI века — это скорее норма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Махахей, директор Острошицко-Городокской средней школы:
Все преподаватели у нас — местные жители. И около 70% из них — выпускники этой школы.

Сегодня президенту ученики показали, как создают с помощью высоких технологий целые презентации, например, знаменитых объектов страны. 11-классники точно знают, как увеличить количество туристов. Историю своего края и его уникальные объекты они знают назубок. Даже создали фотоколлаж. Одно из его изданий подарили президенту.

В столовой главе государства показали, из чего состоит обед ученика. Зашел Александр Лукашенко и в кабинет, где будет учиться его младший сын Николай, и поприсутствовал на первом уроке сына.

В школе есть бассейн, спортзал и стадион — компактно, комфортно, а главное, перспективно для образования. Небольшие сельские школы, где один учитель на все классы, уходят в прошлое. И ученик даже из самой отдаленной деревни теперь может получить достойное образование.

Александр Лукашенко:
Некоторые умники уже начинают подкритиковывать, что мы закрыли школы. А никто бы своего ребенка не повел в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса и один учитель, который за 45 минут обучает всех детей. Его бы ребёнка в такую школу, посмотрели бы, как он на это реагировал. Лучше затратить деньги на то, чтобы подвозить учеников, но чтобы они учились в нормальной, полноценной школе, чтобы получали знания. А профанации нам не нужны.
Я смотрю, здесь всё компактно, без всяких излишеств, школа и достраивалась разумно — это один из типичных образцов того, как надо строить сельские школы в агрогородках.

Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы. От посещения у президента остались приятные впечатления.

Выйдя из школы, глава государства пообщался с родителями, дети которых тоже сегодня пошли в школу. Среди них была и приемная мама шести дочерей. Она, в свою очередь, поблагодарила за то, что созданы такие условия в стране для воспитания детей. Поблагодарила и школу за то, что помогает воспитывать приемных детей.

Александр Лукашенко:
Единство дома семейного типа и школы должно быть обязательно. Накормить, постирать, содержать детей в доме можем, но их же надо вытащить из того болота, в котором они оказались, чтобы они были образованными. К концу пятилетки 80% детей из больших интернатов будут переведены в такие семьи. Воспитываясь в семье, они будут больше приспособлены к жизни.

Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

Александр Лукашенко посетил первый урок младшего сына Николая

Лукашенко: Никто бы не повел своего ребенка в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса

# общество # Лукашенко # Образование

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