Александр Лукашенко посетил Могилевский университет имени Кулешова

Ускоренная информатизация. Еще четыре принципиально новые стратегии – технологическая, энергетическая, транзитная и деловой активности. За ними, по мнению Президента, будущее государства, фундаментом которого должна стать образованная молодежь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Образование – это святое, это самое главное для человека. Мы ничто, если мы не имеем нормального образования.

Студенты осыпали Александра Лукашенко вопросами. Президент сразу предупредил, заорганизованности он не любит и общения хочет открытого. Спрашивали о многом. К примеру, как дальше будут строиться отношения Беларуси и Украины, после смены там руководства.

Александр Лукашенко:

– Мы нормально сотрудничаем. По крайней мере, все, что нам нужно решить вместе с Украиной, или через Украину, мы решаем. Даже вопрос поставки венесуэльской нефти через Украину, они четко пообещали и всю нефть нам перевезли.

Спрашивали и о жилье для молодых специалистов, и других приоритетов в социальной сфере. Ответ получился в параллели между оплатой за оплатой услуги ЖКХ и ростом зарплат. Некоторые вопросы прозвучали остро, к примеру, по нехватке часов по информатике и истории. Президент поручил разобраться.

Такое живое общение продлилось еще около двух часов. Белорусский лидер успел ответить на два десятка вопросов, в том числе, и о строительстве студенческих деревень.

Студенты пригласили Президента на юбилей сельскохозяйственной академии. Он пообещал приехать. Также, поступило предложение в Горках через два года провести Дожинки. Идея поддержана. Прощаясь, глава государства дал напутствие молодежи быть здоровой и образованной – для такой, все дороги открыты.

Даже после такого насыщенного общения со студентами Александр Лукашенко не спешил покидать стены родной Альма-матер. И в кабинете ректора пообщался со своим учителем истории Яковом Трещенком. Встреча продолжилась в неформальной обстановке.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, Валерий Науменко, Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ.