Александр Лукашенко посетил курортную зону Браславских озер во время рабочей поездки по Витебской области

Александр Лукашенко во время поездки по Витебской области посетил сегодня базу отдыха «Дривяты». Также Александру Лукашенко доложили о ходе уборочной кампании в северном регионе страны. Президент поручил ускорить реализацию республиканской программы развития льняной отрасли.

Витебская область, с точки зрения сельского хозяйства, — самый проблемный регион страны. И дело здесь не столько в метеоусловиях, сколько в рельефе местности: поля изрезаны, что усложняет их возделывание.

Посещение курортной зоны Браславщины Президент начал с сельскохозяйственного кооператива, где сейчас идет завершающий этап уборочной. Здесь министр сельского хозяйства и губернатор области рассказали, сколько уже сжато. По республике убрали уже 75% зерна, а по северному региону — 69%. При этом урожайность на Витебщине самая низкая — 22 центнера с гектара.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних условиях у аграриев на первом месте должна быть экономика.

Александр Лукашенко:

Оценивать я тебя буду абсолютно не по твоим темпам, и не по урожайности, и даже не по тому, что ты собрал. Главное — это эффект от зерна, молока и мяса. А то ты мне дашь минус 15% рентабельности по животноводству, а корма — это основа живонотноводства, и потом скажешь: «Я не могу! Дотируйте, чтобы я был прибыльным». От этого надо уходить.

Благодаря жаркому лету, зерно убирают уже высушенным. Это позволяет экономить, ведь зерносушилки используются меньше.

Вопрос №1 — как сохранить урожай. Как считает Президент, нужно пристальней следить за качеством. Причем речь идет и о качестве работ. Нужно больше дисциплины, а также добавить рациональности в использовании техники.

Александр Лукашенко:

Тут демократия одна — технология. Поэтому в Витебской области люди умеют делать всё. Хочешь, дай мне самых алкашей-механизаторов, я с ним приеду на поле, и ты увидишь, как они умеют пахать. Не они виноваты. Мы просто бесконтрольно относимся к ним. У нас же нет частной собственности на клочок земли. Он и на усадьбе у себя пока плохо пашет. Где-то выпил, где-то переел и так далее. Если у нас такие реалии, надо пугать, ибо погибнем все. Надо приучать людей и постепенно самым классным людям платить. Чтобы другие видели: «Сделай и я тебе заплачу». А дисциплина — жестокая.

Зашел разговор и обо льне. Президент поручил ускорить реализацию республиканской программы развития этой отрасли. В частности, Александр Лукашенко поручил закупить новое оборудование для специализированных заводов, чтобы повысить качество выпускаемого льноволокна.

Александр Лукашенко:

Ни черта не работали со льном, поэтому и получалось. Обязательно ж надо взять какой-нибудь электрошокер и гонять чиновники до посинения, чтобы начали со льном работать. Ничего не изменилось: те же люди, всё то же практически. И при такой-то погоде лен вырастили. Были же и лучшие годы, но не выращивали. Не умели возделывать? — умели. Безалаберно относились. Поэтому раз положено 60 тысяч, то все нужно сделать, чтобы в этом году закрыть тему, и мы больше не разговаривали по длинному волокну.

Следующая точка маршрута Президента — Национальный парк «Браславские озера». Озера — главное сокровище национального парка. На территории Браславщины есть всё, чтобы хорошо отдохнуть, — песчаные пляжи, исторические памятники.

Президент поднимал тему туризма еще на прошлой неделе во время своей рабочей поездки по Нарочанскому краю. По сути, это ее логическое продолжение.

Возможности Браславских озер для туризма используются не в полной мере. Планируется вложить миллиарды в строительство охотничьих домиков, агроусадеб, объектов придорожного сервиса, музея природы, аквапарка и сафари-парка.

Браславщина привлекает и иностранных инвесторов. Сейчас инвесторы строят крупный комплекс для туристов рядом с национальным парком. Есть и другие проекты, находящиеся на разных стадиях реализации.

В ближайшие годы планируется обустроить пляж вдоль городского побережья озера Дривяты, а также построить водогрязелечебницу в деревне Видзы Ловчинские. Необходимо также построить вокруг озер дороги общей продолжительностью 100 км. Стоимость проекта — 100 млрд рублей. Когда появится эта инфраструктура, деньги инвесторам потекут быстрее.

Серьезная проблема — процесс получения иностранцами виз — есть предложение упростить эту процедуру.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Стоял вопрос о либерализации визового въезда. Сегодня европейского иностранца не пугают 60 евро. Его пугает сам процесс получения виз.

У Александра Лукашенко завязался разговор с отдыхающими. Президент поговорил с российскими туристами. Оказалось, Браславские озера как место отдыха могут соперничать, например, с Сочи.

Туристы очень хвалили Беларусь за сохранность памятников.

Александр Лукашенко:

К 60-летию было принято решение привести все, даже маленькие памятники, могилки в порядок. И мы по всей стране прошлись и привели их в более-менее нормальное состояние. У нас их 8500. Это ж надо деньги, люди… И не столько деньги, сколько люди. Люди и бесплатно делали. Мы постарались всё в порядок привести.

Белорусы, сравнивая отдых на Браславских озерах, с другими местами отдыха, среди очевидных достоинств подчеркивают и некоторые минусы.

Белорус:

Недешево. Если б немножко дешевле, то было бы лучше. А так нам все нравится.

Стоит отметить, что 114 тыс. га земель представляют огромный потенциал для нескольких направлений туризма.