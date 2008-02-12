Александр Лукашенко посетил факультет журналистики Белгосуниверситета

Ярким примером удачных капиталовложений стал новый корпус БГУ.

С открытием нового здания возможности факультета журналистики значительно расширились. Так, здесь создан современный телецентр, где студенты смогут получить не только теоретические, но и практические знания. Собран весь положительный опыт белорусских телеканалов, установлено современное оборудование. В перспективе, на базе телецентра вуза может появиться отдельный образовательный канал страны.

Подготовка специалистов на факультете журналистики ведущего вуза страны началась ещё в ноябре 1944 года. За это время журфак стал одним из наиболее престижных подразделений высшей школы Беларуси. 60 выпусков и более шести тысяч дипломированных специалистов. При этом свыше четырехсот - из дальнего зарубежья. Среди выпускников журфака немало известных личностей Беларуси, которые стали маститыми журналистами и писателями.

После посещения нового корпуса Белгосуниверситета, Президент выступил перед студентами факультетов журналистики, философии и социологии. Тему для разговора Александр Лукашенко обозначил как "Беларусь в современном мире" и озвучил основные позиции внешней и внутренней политики Беларуси. Глава государства заявил: Беларусь самостоятельно выбирает друзей и союзников, не спрашивая советов американских мудрецов и подчеркнул: золотое правило белорусской внешней политики - многовекторность и заинтересованность во взаимовыгодных контактах.

После полуторачасового выступления Президент ответил на вопросы студентов. Будущих журналистов и социологов интересовало мнение Александра Лукашенко относительного будущего Союзного государства, взаимоотношений с Венесуэлой. В общей сложности студенты задали около 2-х десятков вопросов.

