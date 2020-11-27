Александр Лукашенко, посещая 6-ю больницу Минска: весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко намерен посетить ряд медучреждений, задействованных под СOVID-19. Об этом Президент заявил 27 ноября, посещая 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из ведущих клиник страны. В первую волну пандемии «шестерка» первой начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Статус инфекционных отделения клиники получили в феврале 2020 года.

Сегодня главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи больным. Сейчас в учреждении находятся 767 СOVID-пациентов, из них 28 – в реанимации. Заслушав доклады медиков, Президент направился в блок, где проходят лечение больные коронавирусом. Александр Лукашенко выразил признательность врачам, работающим на передовой, в красной зоне, и пообщался с пациентами.

– По глазам вижу: новый у нас человек. Все в этих комбинезонах – я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Это здесь ты лечишь людей?

– Это красная зона, это наше отделение…

– То есть одевать мне маску?

– Да. Здесь все пациенты с коронавирусной инфекцией.

– Ну, показывай, как ты лечишь.