Александр Лукашенко посещает Ветковский район. Какие вопросы на повестке дня?

Сразу по прилете он задал тему разговору и интересовался, как обстоят дела с развитием региона, в частности в сельском хозяйстве. Не обошли стороной и фермы. Президент в очередной раз подчеркнул: сначала необходимо укомплектовывать уже имеющиеся комплексы и лишь после строить новые.

Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей не оставили один на один с большой бедой. Уже сегодня в Беларуси реализуется шестая специальная госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. В Гомельской области построено более 33 тысяч квартир и домов для переселенцев, проложены несколько тысяч километров дорог, реконструированы и построены школы, а также медучреждения. В целом в пострадавшие регионы вложены миллиарды рублей. Потому к их экономическому развитию – пристальное внимание со стороны Президента.