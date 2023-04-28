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Александр Лукашенко посещает Ветковский район. Какие вопросы на повестке дня?

28 апреля 2023 07:54
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Новости Беларуси. Вопросы развития Гомельской области в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко сегодня, 28 апреля, прибыл в Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сразу по прилете он задал тему разговору и интересовался, как обстоят дела с развитием региона, в частности в сельском хозяйстве. Не обошли стороной и фермы. Президент в очередной раз подчеркнул: сначала необходимо укомплектовывать уже имеющиеся комплексы и лишь после строить новые.  

Александр Лукашенко посещает Ветковский район. Какие вопросы на повестке дня?-1

Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей не оставили один на один с большой бедой. Уже сегодня в Беларуси реализуется шестая специальная госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. В Гомельской области построено более 33 тысяч квартир и домов для переселенцев, проложены несколько тысяч километров дорог, реконструированы и построены школы, а также медучреждения. В целом в пострадавшие регионы вложены миллиарды рублей. Потому к их экономическому развитию – пристальное внимание со стороны Президента.  

Александр Лукашенко посещает Ветковский район. Какие вопросы на повестке дня?-4

Сегодня глава государства встретится и с активом региона. Белорусскому лидеру доложат о проведении сельхозработ да и в целом развитии этого направления здесь. Не обойдут стороной в том числе проблемные вопросы развития Гомельской области.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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