Александр Лукашенко посещает Шкловский завод газетной бумаги

Главе государства доложили о выполнении его поручений по выводу предприятия на проектную мощность, а также перспективах развития. Президент поручил до конца 2013 года создать на базе завода производство бумаги-основы для декоративных пленок.

В планах завода – строительство цеха по производству основ для текстур.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К новому году 2013 года должна быть машина, завод должен быть в строю. Так ставьте вопрос перед поставщиками оборудования. Концентрируйте людей.

Расхолаживаться нечего. Что такое цех построить и поставить оборудование? Тем более вся инфраструктура есть. Делайте все параллельно.

При этом, конечно, нужен цех, который также решит вопросы и импортозамещения, и дополнительного экспорта. Нужно также учитывать и сырьевые вопросы. И там, где ведется заготовка леса, нужно сразу восстанавливать массивы. Именно на этом акцентировал внимание Президент.

Александр Лукашенко:

Импортная составляющая должна быть минимальная. Цель строительства этой фабрики и второй очереди какая была? В том, чтобы задействовать местные ресурсы. Мы это должны все перерабатывать. Лесники или государство должны посадить на этом месте лес. Сегодня убрали – завтра лес посадили. Мы же не можем лишить своих детей лесных массивов.

Посещение завода главой государства освещают и журналисты из Гонконга. Их интересует Беларусь, ее промышленный потенциал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».