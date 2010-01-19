Александр Лукашенко посещает новое общежитие «Студенческой деревни» в Минске

Глава государства знакомится с выполнением своих поручений по возведению комплекса. Напомним, на этой строительной площадке Президент Беларуси побывал 19 июня 2008 года и заложил капсулу в фундамент первого строящегося здания.

Сегодня Президенту доложат о ходе строительства Студенческой деревни. По плану в Минске предусмотрено построить 8 общежитий до 2011. В этом году – два.

Отметим, новое здание удивит жильцов, прежде всего, современной планировкой и комфортом. Локальная сеть с выходом в интернет – еще одно преимущество. Первыми оценят новое жилье около тысячи студентов БГУ. Будет где остановиться родителям и друзьям. В здании есть небольшая гостиница.

Первый дом для студентов возводили ударными темпами – один этаж в неделю. Около тысячи строителей трудились в две смены, без выходных и праздников. Общая стоимость объекта – почти 45 миллиардов рублей.