Александр Лукашенко посещает новое общежитие «Студенческой деревни» в Минске

Сегодня Президенту доложат о ходе строительства Студенческой деревни. По плану в Минске предусмотрено построить 8 общежитий до 2011. В этом году – два.
Отметим, новое здание удивит жильцов, прежде всего, современной планировкой и комфортом. Локальная сеть с выходом в интернет – еще одно преимущество. Первыми оценят новое жилье около тысячи студентов БГУ. Будет где остановиться родителям и друзьям. В здании есть небольшая гостиница.
Первый дом для студентов возводили ударными темпами – один этаж в неделю. Около тысячи строителей трудились в две смены, без выходных и праздников. Общая стоимость объекта – почти 45 миллиардов рублей.