Александр Лукашенко посещает Минский молочный завод №1

Новости Беларуси. Развитие молочной промышленности страны в центре внимания Президента. Александр Лукашенко 12 августа посещает Минский молочный завод № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это крупное предприятие с несколькими производственными площадками в Минской области. Мощности завода позволяют в сутки перерабатывать свыше 900 тонн молока. А в линейке выпускаемой продукции 250 наименований – йогурты, пудинги, сыры, творог, масло.
К слову, именно здесь первыми среди белорусских предприятий освоили выпуск сыра «Фету». Работает на заводе и отдельный цех по производству детских молочных продуктов.
Качество и вкус товаров, выпускаемых первым молочным, хорошо известны за рубежом: 40 % продукции экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Разговор сегодня идет не только о работе конкретного предприятия, но и всей отрасли. Так, Президент сразу же поинтересовался вопросом дозагрузки мощностей по переработке молока. Речь идет о том, чтобы с умом распределить сырье и задействовать все предприятия сбалансированно. Задача от главы государства – внести предложения и решить вопрос в течение месяца. Также жесткое требование Президента – до конца года решить проблемы с упаковкой и запчастями в рамках импортозамещения.