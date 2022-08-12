Александр Лукашенко посещает Минский молочный завод №1

Новости Беларуси. Развитие молочной промышленности страны в центре внимания Президента. Александр Лукашенко 12 августа посещает Минский молочный завод № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это крупное предприятие с несколькими производственными площадками в Минской области. Мощности завода позволяют в сутки перерабатывать свыше 900 тонн молока. А в линейке выпускаемой продукции 250 наименований – йогурты, пудинги, сыры, творог, масло.

К слову, именно здесь первыми среди белорусских предприятий освоили выпуск сыра «Фету». Работает на заводе и отдельный цех по производству детских молочных продуктов.