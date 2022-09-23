Александр Лукашенко посещает мемориальный комплекс «Хатынь»

В апреле Президент во время республиканского субботника также был в «Хатыни» и принял участие в работах по благоустройству мемориала. Тогда же был заложен парк исторической памяти: всего 149 саженцев – по количеству погибших жителей невозрожденной деревни. Глава государства поручил к 80-летию трагедии, которое будет отмечаться в следующем году 22 марта, провести все необходимые реставрационные работы и построить в «Хатыни» музей. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: спроектировать здание необходимо без излишеств, уделив больше внимания историческим фактам и реалистичной подаче. Сегодня главе государства доложат, как продвигается процесс реконструкции.