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Александр Лукашенко посещает мемориальный комплекс «Хатынь»

23 сентября 2022 07:27
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 сентября посещает мемориальный комплекс «Хатынь», который сейчас переживает реконструкцию. В обновлении территории задействованы студотряды и строители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работам присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

Александр Лукашенко посещает мемориальный комплекс «Хатынь»-1

В апреле Президент во время республиканского субботника также был в «Хатыни» и принял участие в работах по благоустройству мемориала. Тогда же был заложен парк исторической памяти: всего 149 саженцев – по количеству погибших жителей невозрожденной деревни. Глава государства поручил к 80-летию трагедии, которое будет отмечаться в следующем году 22 марта, провести все необходимые реставрационные работы и построить в «Хатыни» музей. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: спроектировать здание необходимо без излишеств, уделив больше внимания историческим фактам и реалистичной подаче. Сегодня главе государства доложат, как продвигается процесс реконструкции.

# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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