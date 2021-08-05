Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом Президент Беларуси заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С этого дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать – вот после этого совещания, обсудим, – соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают.

Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить.

По словам главы государства, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.

Александр Лукашенко:

Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике – шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз.