Александр Лукашенко поручил присвоить всем губернаторам и руководителю Мингорисполкома звание генерал-майора

Новости Беларуси. Глава государства прибыл в военный комиссариат Минска. В пункте управления штаба главнокомандующему доложили о системе территориальной обороны. Александр Лукашенко высоко оценил действия штаба Минска. В этом случае он функционирует под руководством мэра Минска Николая Ладутько. Чтобы подчеркнуть особое значение территориальных формирований президент поручил присвоить всем губернаторам и руководителю Мингорисполкома звание генерал-майора. 3 ноября президент также посетил склады, где располагаются запасы материальных средств. Хранение припасов организовано на высоком уровне, все вооружение в случае необходимости оперативно поступает в части, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.