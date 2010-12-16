Александр Лукашенко поручил Правительству рассмотреть вопрос о льготах пенсионерам и студентам

Ряд вопросов, по сути, продолжили темы, затронутые главой государства на Всебелорусском народном собрании. Так, представители СМИ поинтересовались, получат ли скидки на проезд в общественном транспорте пенсионеры. Как известно, школьники уже получили право бесплатного проезда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это вопрос глобальный, это триллион рублей. Вот если все, что вы перечислили, ввести, то получится триллион. Главный вопрос – найти средства.

Вы меня упрекаете, что мало гостиниц построили к замкам и замки не все восстановили. А это же все из бюджета. Поэтому триллион рублей надо найти.

По детям вопросов нет. Решение было принято сразу. Если мы объявили, что дети для нас – главный приоритет, то школьников надо поддерживать.

Сейчас я поручил Правительству рассмотреть вопрос по пенсионерам и студентам. Но, прежде всего, попросил посмотреть, куда дели деньги руководители университетов, которые были им выделены, когда мы отказались от льгот для студентов при передвижении. Тогда мы дали деньги на то, чтобы они выдали эти деньги тому, кого надо поддержать.

К примеру, есть богатая семья, и там учится студент. Зачем нам давать ему льготу на бесплатный проезд. Но есть дети, которым нужна эта поддержка. И тогда мы выделили деньги каждому вузу. И сказали, что если этого будет мало, то говорите нам. Из бюджета выделим сколько надо. Но эта помощь должна быть адресной. Я это хочу проверить.

Кстати, эти деньги были даны не только для бесплатного проезда. И для общежития, чтобы профинансировать. И, может, чтобы повышенную стипендию выдать, помощь оказать. Потому что есть студенты из бедных семей, из многодетных семей, где будет мало денег, если мы дадим только на проезд. Я поручил посмотреть, как это сработало.

Для студентов, пенсионеров сегодня Правительство проводит анализы. Они мне должны внести предложения, каким образом мы здесь будем действовать.

Я хочу сказать всем, что дурных и шальных льгот не будет. Поможем тем людям, которые в этом нуждаются. И для этого деньги найдем.

Более того, это не так уж и много людей. Пенсионер пенсионеру тоже рознь. Надо посмотреть, где он живет, какая у него пенсия. Некоторые пенсионеры работают. И сами не пойдут за этими копейками, чтобы бесплатный был проезд. Поэтому надо очень аккуратно во всем разобраться.

А триллион рублей, утвержденный в бюджете, не так просто найти. Поэтому в ближайшие несколько дней разберемся. И, коль по детям решили, я думаю, и здесь мы найдем решения этим вопросам.