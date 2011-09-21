Александр Лукашенко поручил обеспечить сельхозпредприятия техникой и усилить контроль за ее сохранностью и эксплуатацией

Эффективность сельского хозяйства страны в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко с рабочей поездкой по Минской области.

Президент побывал на кукурузном поле хозяйства «Гастеловское». Ставку именно на эту культуру наша страна сделала 10 лет назад. Сегодня два из трех зерен – белорусские. Экономия – в десятки миллионов евро. И уже к 2013 году все 100% посевного материала будут отечественными.

Год по кукурузе получился урожайным. Президент поинтересовался качеством собранного в республике урожая и поручил всем губернаторам заканчивать с экспериментами и уже со следующего года окончательно определиться со структурой севооборота.

Главе государства продемонстрировали возможности нового отечественного экспериментального кормоуборочного комбайна. Сейчас машина завершает испытания. Его мощности значительно превосходят предыдущие модели. «Гомсельмаш» может выпускать новых машин до полусотни в год. Тем не менее, потребности хозяйств значительно выше.

Александр Лукашенко поручил в полной мере обеспечить сельхозпредприятия техникой и усилить контроль за ее сохранностью и эксплуатацией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо меньше по полям ходить. Он умеет убирать, техника есть, а вот вы проконтролируйте там, где должны проконтролировать. В советские времена такую страшную технику гладишь, красить, на линейку готовности, на хранение – все проверяли. Это надо возобновить. Это то доброе, что надо возобновить.

Закончили сельхозгод – помыли технику, поставили, зимой ремонтировали – и на линейку готовности. Приехал Якобсон, приехал сельхознадзор, ГАИ, проверили, подписали тебе.

Тогда все, что уворовали механизаторы за год, доставали из-под кроватей, из своих собственных гаражей и приносили, красили, мазали. Я же это все видел. Я порой удивлялся тому, где они берут запчасти для того, чтобы восстановить технику и поставить на линейку готовности. Но не поставил на линейку готовности закрепленную за тобой технику – это был скандал, позор на всю деревню. Поэтому давайте это доброе дело вернем. Контроль за тем, что мы поставили сельскому хозяйству. Они бы никогда сами без помощи не купили этого. Поэтому имеем право контролировать. И поставлять нужно то, что им необходимо. Железно то, что им нужно.