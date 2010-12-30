Александр Лукашенко: Пока я не вижу таких больших проблем, которые бы усложняли нашу жизнь и делали хуже, чем в прошлом году

Об этом заявил журналистам Президент Беларуси, посещая дом-интернат для ветеранов войны «Світанак». Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь непременно сохранит социальную ориентацию экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такой пиар очень дорого обходиться государству, если он экономически не обоснован. Все, что мы делали в социальном плане, было экономически обосновано.

Вы сказали о модернизации и росте цен на энергоносители. Да, это в какой-то степени взаимосвязанные вопросы. Трудно модернизироваться, когда очень высокие цены на сырье, материалы, комплектующие. Но я бы не стал напрямую говорить о том, что, если мы будем заниматься модернизацией, то люди должны ходить нищими.

Конечно, рост цен на углеводородное сырье отражается на стране, людях, но это все легче переносить тогда, когда есть этот пиар в виде роста заработной платы, пенсий, пособий и так далее. Поживем – увидим.

Но хочу сказать, что мы ни в коем случае не будем на людей перекладывать те проблемы, которые можно решить, не перекладывая эти проблемы на их плечи. Это однозначно.

Я накануне выборов всегда говорил, что льготы повысим, пенсии в 10 раз, в две тысячи долларов зарплату дадим, по 25 тысяч – за новорожденного. Будет лишняя копейка - она пойдет человеку, каждый рубль мы отдадим человеку, это хорошие инвестиции в будущее.

Пока я не вижу таких больших проблем, которые бы усложняли нашу жизнь и делали хуже, чем в прошлом году. У нас есть все возможности, чтобы уровень жизни людей не упал. Да и ситуация в мире складывается такая, что, если мы будем нормально работать, каждый будет стараться заработать, мы нормально будем жить.

Социальную ориентацию нашей экономики мы сохраним. Правительство сформировано. Задачи перед ним такие поставлены. И отступления от этого не будет. И модернизаций заниматься, и улучшать жизнь людей тоже будем.