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Александр Лукашенко подписал Указ «Об освобождении от налога на добавленную стоимость»

04 марта 2024 19:46
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Еще больше возможностей для бизнеса. Дополнительные условия для проведения модернизации и создания новых производств определены в Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «Об освобождении от налога на добавленную стоимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал Указ «Об освобождении от налога на добавленную стоимость»-1

В соответствии с документом НДС не будет облагаться ввозимое технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, а также комплектующие и запчасти к нему. Установлены и обязательные требования, при которых предприятия смогут воспользоваться этой льготой. В частности, необходимо будет представить заключение уполномоченного правительством органа об отсутствии в Беларуси производства аналогов, а также принятие ввезенного имущества на учет в качестве объекта основных средств и использование его при выпуске продукции.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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