Александр Лукашенко подписал поправки в Закон «О Президенте Республики Беларусь»

С учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики. В Беларуси скорректирован закон о Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее его рассмотрели парламентарии, теперь подпись под документом поставил Александр Лукашенко.

Теперь четко прописано, что Президент Беларуси возглавляет систему государственной службы, является делегатом Всебелорусского народного собрания и может вносить на его рассмотрение кадровые вопросы, касающиеся Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии, а также предложения о возможности направления военнослужащих за пределы Беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.