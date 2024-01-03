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Александр Лукашенко подписал поправки в Закон «О Президенте Республики Беларусь»

03 января 2024 16:54
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С учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики. В Беларуси скорректирован закон о Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее его рассмотрели парламентарии, теперь подпись под документом поставил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подписал поправки в Закон «О Президенте Республики Беларусь»-1

Теперь четко прописано, что Президент Беларуси возглавляет систему государственной службы, является делегатом Всебелорусского народного собрания и может вносить на его рассмотрение кадровые вопросы, касающиеся Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии, а также предложения о возможности направления военнослужащих за пределы Беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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