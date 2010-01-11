Александр Лукашенко подписал План заблаговременной подготовки Беларуси к обороне

Подготовка новой редакции Концепции национальной безопасности будет активизирована. Это заявлено на совещании у главы государства.

По мнению Президента, мир кардинально трансформируется, растет соперничество за доступ к природным ресурсам, все больше противоречий порождает глобальный экономический кризис. Учитывая потребности обороны и экономические возможности нашего государства, были разработаны и введены в действие Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года и План обороны страны. В них определены главные принципы военной политики и направления развития белорусской армии. Однако этого оказалось недостаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Считаю, что назрела необходимость подготовки основополагающего документа, который призван регламентировать вопросы обеспечения безопасности белорусского государства. В нем важно закрепить новые подходы с учетом всего спектра современных вызовов и угроз, а также условий для дальнейшего устойчивого развития Беларуси. Выработать перспективные пути и оптимальные формы объединения усилий всех государственных структур в решении этой важнейшей задачи. Все наше общество и каждый гражданин в отдельности должны видеть четкие ориентиры. Учитывая динамизм проходящих в мире процессов, мною поручено активизировать уже начатую работу по подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности. Она должна не только сохранить преемственность и тесную взаимосвязь с принятыми ранее фундаментальными документами в этой области, но и стать отправной точкой и связующим звеном всех последующих документов стратегического планирования.

На рабочем совещании подписан переработанный План заблаговременной подготовки республики к обороне. Обсуждены вопросы структуры и состава Вооруженных Сил, а также темы военной безопасности страны. В частности, по мнению Президента, белорусская армия, в основном, уже оптимизирована. И в этом году должна развиваться в рамках запланированного бюджета.