Александр Лукашенко: Поддержка одаренной молодежи стала делом государственной важности

Девиз «За талантливую Беларусь!» стал одним из главных в социальной политике белорусского государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с учащимися-победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Во Дворец Республики пришли также лауреаты президентских спецфондов. Обращаясь к юношам и девушкам, Президент отметил, что поддержка одаренной молодежи в Беларуси – дело государственной важности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Неисчерпаемая сокровищница талантов – истинное белорусское богатство. Главный ресурс, благодаря которому наша страна, рано или поздно, займет лидирующие позиции в мире. Но как справедливо заметил классик, «дорогой бриллиант требует дорогой оправы и хорошего ювелира», таланту нужно помочь пробиться и расцвести. Поэтому поддержка одаренной молодежи стала делом государственной важности, она предназначена всем детям, в которых теплится искра творческого огня, независимо от достатка и социального статуса родителей.

Раскрытию потенциала молодежи помогает работа специальных фондов. За 15 лет их лауреатами и стипендиатами стали более 22-х тысяч молодых людей, педагогов и творческих коллективов. В республике создан банк данных одаренной молодежи. В него уже включено более восьми тысяч человек. Сбор сведений о таких юношах и девушках ведется постоянно. Глава государства поздравил молодых людей с окончанием учебного года, пожелал им здоровья, вдохновения, успехов в учебе и труде.