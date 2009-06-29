Александр Лукашенко: Почему по проспекту Победителей летят дорогие иномарки с крутыми номерами?

А сотрудники ГАИ в это время со всей «принципиальностью» штрафуют пенсионеров на «Жигулях» По мнению главы государства, в настоящее время ГАИ республики не обеспечивает необходимый уровень контроля за безопасностью дорожного движения.



В 2008 году число зарегистрированных нарушений безопасности движения и эксплуатации транспорта возросло в 3 раза с 537 тыс. в 2007 году до 1,5 млн.



- Получается, что 1/4 трудоспособного населения Беларуси были за год оштрафованы сотрудниками ГАИ. Очевидно, это никак не повлияло на уровень дорожной безопасности. Только по вине пьяных водителей в 2008 году количество погибших возросло на 20%. Уже в текущем году в результате ДТП погиб 461 человек и 2300 получили ранения, - отметил Президент.



- Несмотря на введенную административную ответственность за пользование мобильным телефоном, водители повально разговаривают за рулем. Меня пытаются убедить в необходимости ужесточения мер административной ответственности, введения балльной системы ответственности водителей, что мы уже проходили (талонная система), - сказал Александр Лукашенко, отметив, что в руках ГАИ административная практика вместо инструмента предупреждения правонарушений уже превратилась в дубину.



- Очевидно, что ужесточение мер желаемого результата не принесло, - сказал Президент.



Вместо обеспечения дорожной безопасности некоторые сотрудники ГАИ оформляют "липовые" документы о фиктивных ДТП с целью получения страховки. Примером тому является ряд уголовных дел.



- Порой складывается впечатление, что там, где надо, ГАИ никогда нет, а если и есть, то сотрудники остаются безучастны в разрешении сложных дорожных ситуаций. Почему по проспекту Победителей в Минске со скоростью 140-160 км/ч летят дорогие иномарки с крутыми номерами, а сотрудники ГАИ в это время со всей «принципиальностью» штрафуют пенсионеров на «Жигулях», - удивляется Президент.



Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым ужесточить наказание за нарушения на дорогах.



Серьезные санкции, по мнению главы государства, необходимо применять к тем, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.



- Пьянство за рулем должно быть искоренено, - сказал Президент. Он подчеркнул, что жесткие требования, прежде всего, следует применять к водителям.



- В чем виноват человек, который идет по дороге, не нарушая правил? Он что, участвует в каких-то запрещенных мероприятиях? Нет!, - отметил глава государства.



Президент также обратил внимание на то, что каждый преступник должен помнить о принципе неотвратимости наказания. И у истоков этой работы стоит в первую очередь милиция. Говоря в целом о проблеме пьянства, Президент считает, что запретительные меры не дадут никакого эффекта. По его мнению, необходимо искать другие альтернативные методы для борьбы с этим злом.

