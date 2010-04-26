Александр Лукашенко побывал в агрогородке Езеры, где пообщался с местными жителями

Создание таких многопрофильных поселков, которые по уровню жизни максимально приближены в городу, но все же сохранили дух деревни, до конца пятилетки будет завершено.

11% всего населения Могилевской области живет на, так называемых, загрязненных землях. Чериковский район, к слову, пострадал полностью. Но это не значит, что жизнь здесь остановилась. Тем более того, она развивается. Пример тому – деревня Езеры.

Ухоженные улочки для населения в 800 человек. Здесь есть детский садик, и даже спортивная школа. Пройдясь по Езерам, Александр Лукашенко заглянул и сюда. Она специализируется на биатлоне. Здесь растет олимпийское пополнение. Кстати, Черековский район – родина именитого белорусского биатлониста – Олега Рыженкова. Дети заниматься сюда идут охотно, приезжают даже с соседних деревень.

Глава государства поручил помочь школе, созданием специальной трассы. Подарил детям новые лыжи, мячи, спортивную обувь. Но и самого Президента ожидало немало сюрпризов. Детский сад тоже ничем внешне не отличается от обычных дошкольных учреждений, к примеру, столичного региона. Единственная, пожалуй, особенность – повышенное внимание к здоровью малышей. В рационе – много овощей, фруктов и спортивных мероприятий.

То, что женщины рожать не боятся, говорит и наполняемость сада. Свободных мест – нет. На то, чтобы люди жили здесь с комфортом и, хотя бы, через поколение вообще не вспоминали о чернобыльской трагедии, государство тратит немало средств. Строится жилье, школы, станции обезжелезивания воды, везде есть газ.

Черековский район, в отличии от отдельных областных центров, не испытывает дефицита и в медицинских кадрах. В зоне отселения, в целом, на благоустройство, только в последнее время, потрачено почти 74 миллиона рублей – это часть госпрограммы. Поручение Президента – порядок наводить не только в агрогородках, но и в деревнях. К таким центрам подтянутся и другие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Каждый год здесь надо что-то дошлифовывать, доделывать. Где-то, что-то на дороге, придорожные полосы, заборы, домики. И, если есть возможность, и если это нужно, развивать и другие деревни. Но содержать их, если уж закончили агрогородок, надо. То есть, мы в этом году в Могилевской области полностью, по плану, завершим агрогородки.

Узнав, что сегодня в районе глава государства, на деревенской площади собралось много народу – несколько тысяч. Некоторые приехали из соседних поселков. Было что и показать. К примеру, как возрождаются ремесла. Президент поинтересовался, сложно ли плести из лозы, и сколько времени нужно на такую красоту. Рассказал, что и сам когда-то мастерил поделки и вышивал даже крестиком.

Встреча же на площади переросла в настоящий митинг. Многие говорили спасибо. В этом году, заметил Президент, в районе строительство всех агрогородков будет завершено. Более того, у них появятся свои спутники. В каждом агрогородке должны быть сильное хозяйство, зерноток и машинный двор. Будет производство, проблем не станет и в социальной сфере.

Александр Лукашенко:

– Следующий этап – в социальной сфере. Это просто. Там не надо уже ничего, ни детских садов, ни школ, ни дворцов культуры. Это затратно. Там надо, чтобы люди нормально жили, чтобы у них была водичка, и чтобы было чем печку топить.

Люди задавали много вопросов. Александр Лукашенко тут же давал поручения разобраться. К примеру, почему не во всей деревне есть газ, или почему в хозяйствах нет своих автобусов, а должно быть по пять-шесть. Одна женщина пожаловалась, что трудно взять кредит на развитие агротуризма. Пообещали помочь. В целом же, встреча получилась очень насыщенной.

Александр Лукашенко:

– Живете вы не хуже других. Не очень, наверно, шикарно, но не хуже других. Будем потихонечку двигаться в этом направлении. Прошу иметь в виду, что мы прожили, думаю, что прожили, самый тяжелый период нашей новейшей истории. И слава богу, что наши люди не почувствовали, как в других государствах, этого страшного кризиса, когда есть нечего было, когда холодно, голодно, одеть нечего было. Но, говорят, что уже выходит мир из этого кризиса. У нас, не сглазить бы, мы начинаем потихоньку прибавлять. Если мы выйдем на уровень 2007-2008 года, то мы жить будем.

Длинный список поручений по итогам поездки – руководство к действию для чиновников. На память, у главы государства останется масса подарков от народных умельцев.

Алеся Высоцкая, Валерий Науменко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.