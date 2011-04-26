Александр Лукашенко побывает на территории 30-километровой зоны отчуждения в Наровлянском районе

Александр Лукашенко посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, побывает на гидроаппаратуры, а также возложит цветы к Монументу памяти выселенным деревням в Наровле.

В Наровлянском районе на мероприятия госпрограммы по преодолению последствий катастрофы потрачено около 12 миллиардов рублей. В городах и селах жизнь идет своим чередом, рождаются дети, строятся школы и медучреждения, развивается сельское хозяйство и местная промышленность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жители Наровли:

Мы приехали сюда с мужем как молодые специалисты. Все нас вполне устраивает. У нас есть квартира, трое детей.

Чистота, порядок, люди больше уважают друг друга.

Стало больше молодых семей, детей.

Много строек. С каждым годом город становится красивее.

Вижу все больше и больше новых людей. Они приезжают сюда, им нравится здесь.