Прямой эфир

Александр Лукашенко побывает на территории 30-километровой зоны отчуждения в Наровлянском районе

26 апреля 2011 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, побывает на гидроаппаратуры, а также возложит цветы к Монументу памяти выселенным деревням в Наровле.

В Наровлянском районе на мероприятия госпрограммы по преодолению последствий катастрофы потрачено около 12 миллиардов рублей. В городах и селах жизнь идет своим чередом, рождаются дети, строятся школы и медучреждения, развивается сельское хозяйство и местная промышленность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жители Наровли:
Мы приехали сюда с мужем как молодые специалисты. Все нас вполне устраивает. У нас есть квартира, трое детей.

Чистота, порядок, люди больше уважают друг друга.

Стало больше молодых семей, детей.
Много строек. С каждым годом город становится красивее.

Вижу все больше и больше новых людей. Они приезжают сюда, им нравится здесь.

# общество # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске возложили венки к мемориальной доске герою-пожарному, ликвидатору аварии на ЧАЭС Василию Игнатенко
26 апреля 2011 11:12

В Минске возложили венки к мемориальной доске герою-пожарному, ликвидатору аварии на ЧАЭС Василию Игнатенко

26 апреля 2011 07:42

В Минске и Гомеле пройдут траурные мероприятия по случаю 25-летия катастрофы на ЧАЭС

26 апреля 2011 07:28

Землетрясение в Японии. Число жертв стихии достигло 14,5 тысяч человек