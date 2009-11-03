Александр Лукашенко поблагодарил Латвию за поддержку Беларуси в диалоге с ЕС

На встрече с министром иностранных дел этой прибалтийской страны Марисом Риекстиньшем, глава государства отметил, что латвийская сторона заняла очень разумную, прагматичную позицию, исходя из человеческих интересов.

Президент выразил удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений с Латвией, отметив, что «если брать территории наших государств, у нас гигантский товарооборот». При этом глава белорусского государства высказался о необходимости восстановления объемов транзита белорусских грузов через латвийские порты.

В свою очередь, глава латвийского МИД заявил, что его визит в Минск проходит «в важное время отношений как на двустороннем уровне, так и в рамках отношений Евросоюза с Беларусью». Гость выразил уверенность, что после проведенной дискуссии в ЕС будет принято решение об упрощении визового режима в отношении Белоруссии.