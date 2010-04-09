Александр Лукашенко: По отдельным видам спорта мы позорно утратили свои лидерские позиции

Беларусь на олимпиадах в Лондоне и Сочи должна войти в десятку спортивных государств. Такую задачу для Минспорта и туризма, всех федераций, спортсменов и тренеров поставил Президент Беларуси на олимпийском собрании.

На протяжении последних 16 лет на зимних и летних олимпиадах наша страна стабильно входит в число 20 сильнейших держав. Однако этого недостаточно. Тем более, что потенциал есть.

Открылось собрание с торжественной церемонии награждения призеров Ванкувера – фристайлиста Алексея Гришина, биатлонистов – Сергея Новикова и Дарьи Домрачевой. Спортсменам вручили именные знаки Международного олимпийского комитета.

Начиная разговор по существу, глава государства заявил, что обеспокоен развитием спортивной отрасли в стране. При таком внимании, при возрастающих вложениях финансовых средств, иногда даже в ущерб другим, соответствующей отдачи нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Каждый бюджетный рубль, который мы вкладываем в спорт, особенно в нынешних условиях, дается очень непросто. И он должен работать на имидж страны, на то, чтобы победы наших спортсменов делали страну более известной и авторитетной в мире, чтобы поднимали дух нашего народа, сплачивали нацию чувством гордости, когда на международных соревнованиях звучит белорусский гимн и поднимается наш флаг. На протяжении последних 16 лет на зимних и летних Олимпиадах мы стабильно входим в число 20 сильнейших держав. Но прогресса-то нет, в десятку войти никак не можем. Получается, что наши конкуренты развиваются, а мы стоим на месте. По отдельным видам спорта позорно утратили свои лидерские позиции. Это, в частности, и конькобежный спорт, и лыжные гонки.

Глава государства отметил, что в последние годы олимпийское движение в стране развивается динамично, спорту придается огромное значение в обществе и государстве, создаются благоприятные условия как в столице, так и в регионах.

Александр Лукашенко:

– Настала пора спросить за результат, за потраченные средства, за обманутые надежды болельщиков. Нам надо всесторонне проанализировать эффективность деятельности тех организаций, от которых зависят результаты выступлений спортсменов на Олимпиадах. Мы должны определиться, как будем исправлять негативную ситуацию в тех летних и зимних олимпийских видах спорта, представители которых неудовлетворительно выступили на Олимпийских играх. Что необходимо предпринять для того, чтобы в Лондоне и Сочи значительно превзойти результаты, достигнутые в Пекине и Ванкувере.

Президент потребовал усовершенствовать научную базу подготовки спортсменов и оптимизировать использование спортивных объектов в стране. Александр Лукашенко настаивает на более активной пропаганде спорта и здорового образа жизни в белорусских СМИ и считает необходимым наладить стройную систему подготовки спортивного резерва.