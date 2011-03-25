Александр Лукашенко ознакомился с перспективой застройки Минска

Центр тяжести строительства жилья необходимо переносить в регионы, чтобы исключить перенаселенность Минска. Такое заявление глава государства сделал в минской Ратуше. Также Президент поручил пересмотреть порядок формирования очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.

Рассказывать главе государства о том, каким будет Минск, как он будет строиться и развиваться, уже стало привычным делом. Такое внимание понятно. Земля в городе недешевая, а обустроить столицу нужно с максимальной пользой и удобством для людей. Градостроители помогли заглянуть в будущее главного города страны.

Экскурсию по городу «завтрашнего» дня проводит мэр Минск. На макетах – самые крупные и важные проекты застройки столицы как ладони. Они не в планах, а в работе на разных стадиях. Николай Ладутько рассказывает главе государства о каждом. Например, столичные власти предлагают использовать территорию бывшего военного полигона в Колодищах. Спрос на жилье увеличивается, а места в растущем Минске не прибавляется.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

На территории этого района совместно с другими застройщиками возможно и необходимо реализовать за 5-7 лет крупный район застройки площадью до 6,5 млн кв. м. жилья. Застройки мы будем вести многоэтажными и многоквартирными жилыми домами. Это позволит проживанеи на этой территории порядка 150 человек.

Позволит сохранить те, мы считаем, достаточно комфортные условия проживания, которые сегодня обеспечиваются на территории Минска.

По сути, это даже не новый район, а своеобразный город-спутник в миниатюре. Жилые дома появятся на этом в Колодищах в 2013 году. Но в первую очередь настоящим спутником Минска станут Смолевичи. На июль намечено начало возведение первой жилой многоэтажки. Вообще, перенаселенность – проблема всех столиц.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

1 миллион 800 — не больше, пока мы еще не влезли в дебри. Сегодня уже не проехать, не пройти по этому Минску. Завтра — загазованность, начнут толкаться. Со всей республики соберем здесь людей, перенаселим город и превратим из уютного комфортного города Минска в богадельню, как на Западе. Одни камни будут и кирпичи и люди между ними будут метаться, особенно в жару летом будут мучаться. Здесь ни в коем случае нельзя строить массово. И здесь еще аккуратно надо смотреть, не размахиваться. И в спутниках, и так далее. Правительству надо перенести центр тяжести в строительство жилья в регионах.

В Минске живет, работает и учится два миллиона триста тысяч человек. И хоть объемы строительства растут, очередь желающих улучшить свои жилищные условия именно в столице не сокращается. А наоборот увеличивается. В областях эту проблему сняли.

Чтобы попасть в список нуждающихся, нужно прожить в столице не меньше пяти лет. Но и существующую систему постановки на учет называют несовершенной. Мингорисполком предложил пересмотреть требования. Президент согласился.

Александр Лукашенко:

Здесь надо принимать кардинальные решения. Несправедливо: человек стоит в очереди 7 лет, ничего не имея, и человек, который живет на 14 (или 13, или 10) метрах — на брата имеет. Разница есть? И это столица! По этой очереди надо определиться, ибо мы бесконечно будем иметь огромную очередь в Минске.

Новые жилые районы в Минске – это Виленский на берегу Свислочи. Будет располагаться на территории бывшей птицефабрики. Лебяжий рассчитан на 24 тысячи жителей. И Щомыслица, возле Брестского шоссе.

Кстати, через три года до Щомыслицы дойдет метро. Здесь же планируют возвести новый общественный центр и национальный футбольный стадион. Президент усомнился: надо ли. Не проще ли реконструировать «Динамо» и сделать там специальной перекрытие.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно убежден: если делать то, что вы здесь запланировали, и тот стадион сложить вместе – это будет 300 млн долларов, к примеру. И этот перекрыть, привести в порядок – это будет 100 млн. Мы здесь как-то расходимся. Место хорошее, национальный стадион, в центре города. Сейчас как влезем в эту стройку, будем рыть – будет кошмар.

Разговор на спортивную тему продолжили у макета «Чижовки-Арены». Чемпионат мира по хоккею не за горами.

Николай Ладутько:

Этот объект, мы считаем, будет работать с 8 утра до позднего вечера. Продумано таким образом, чтобы он не стоял спокойно в ожидании мероприятия, а работал. Мы его откроем летом 2013 года.

Именно на строящемся спортивном комплексе предложили провести и ежегодный республиканский субботник. В целом, Президент требует навести порядок в городе после зимы.

Александр Лукашенко:

Надо до субботника город привести в порядок. Да и все города. Негоже, когда мы время субботника тратим на то, чтобы подметать улицы. Надо приводить в порядок дворики, внутренние территории. Самое главное – поднять на это население.

Из социально значимых объектов. На пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского построят экспериментальную школу. В поселке Новинки – клиническую больницу. Это станет крупнейшим медучреждением. В каждом районе столицы будет свой ФОК.

Преобразится и Минское замчище. Историческая площадка под открытым небом на проспекте Победителей.

О том, как движется возведение «Минск-сити», тоже докладывают Лукашенко. Президент недоволен, что сроки по проекту затягиваются. Он считает возможным сделать и перепланировку будущей застройки.

Александр Лукашенко:

Конечно, надо всю перепланировку сделать. «Минск-сити» должен быть желанным для людей, чтобы они туда стремились. Но кто будет стремиться в железобетон? Надо сделать аккуратные красивые кварталы, в белорусском стиле.

Ну и, конечно же, затронули и актуальный вопрос транспортных развязок. Четыре из них строятся, пять – проектируются. Ведь вместе с количеством людей увеличивается и количество транспорта. А это – пробки и проблемы с парковками.

Виктор Никитин, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Мы даже не рассчитывали, что за последние годы прирост автомобилистов будет идти в такой прогрессии. Мы приняли решение: при строительстве жилых домов в центральной части или в пределах второго кольца обязывать застройщика на каждую квартиру строить парковочное место.

Уже в ближайшее время дома и районы с макетов станут реальностью. И каждый из них увидят минчане на городских улицах.