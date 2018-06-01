Александр Лукашенко ознакомился с обеспечением погранбезопасности Беларуси в Брестской области

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область, во время которой познакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в Кобринском районе глава государства посетит заставу «Дивин» Пинского пограничного отряда. Президенту доложат о мерах, которые принимаются для обеспечения пограничной безопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского пограничного отряда.

Александр Лукашенко также ознакомится с образцами специальной техники, элементами интегрированной системы охраны рубежей.

Фото носит иллюстративный характер.