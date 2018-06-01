Прямой эфир

Александр Лукашенко ознакомился с обеспечением погранбезопасности Беларуси в Брестской области

01 июня 2018 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область, во время которой познакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в Кобринском районе глава государства посетит заставу «Дивин» Пинского пограничного отряда. Президенту доложат о мерах, которые принимаются для обеспечения пограничной безопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского пограничного отряда.

Александр Лукашенко также ознакомится с образцами специальной техники, элементами интегрированной системы охраны рубежей.

Фото носит иллюстративный характер.

# Государственная граница Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Игры, анимации, общение с клоунами и персонажами мультиков. Как будут развлекать малышей в День защиты детей?
01 июня 2018 08:01

Игры, анимации, общение с клоунами и персонажами мультиков. Как будут развлекать малышей в День защиты детей?

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года
01 июня 2018 07:46

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года

В Беларуси в Международный день защиты детей пройдут сотни акций и мероприятий
01 июня 2018 07:15

В Беларуси в Международный день защиты детей пройдут сотни акций и мероприятий