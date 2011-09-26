Александр Лукашенко отправил на доработку проект Указа о господдержке игровых видов спорта

С иждивенчеством в сфере спорта нужно заканчивать. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу оказания поддержки организациям физической культуры и спорта.

Речь не о сокращении финансирования из бюджета, а о том, чтобы научиться жить по средствам.

Сегодняшнее совещание – это фактически продолжение большого и непростого разговора, который состоялся у президента со всеми заинтересованными сторонами еще в мае. Речь о том, чтобы вывести новую эффективную формулу финансирования, а также эффективной работы спортивных клубов.

Прошло несколько месяцев, и вот президенту представили проект Указа по поддержке спортивных организаций. Суть документа очень проста. Господдержку спорта никто в Беларуси отменять не собирается. Но получать ее будут наиболее результативные клубы и спортсмены. Математика элементарная: чем выше достижение, тем больше денег. А в целом, организациям надо научиться зарабатывать самим.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Жить надо по средствам, а получать зарплату, премии и прочее, исходя из конкретно вложенного труда.

На то, чтобы заплатить за хорошие показатели и результаты, в стране деньги всегда были и будут, но надо четко понимать, что есть некий уровень, которого надо достичь человеку, чтобы получить какую-то поддержку. И есть уровень, если ты прыгнул через эту планку, то ты почти на государственной обеспечении – олимпийские чемпионы действующие, чемпионы мира. Все должно быть, как вы любите говорить, рыночно.

Есть работа, результат – есть плата.

Способов заработать у спортивного клуба будет много. По сути, организации могут действовать как бизнес-структуры. У них будут определенные льготы и широкие возможности.

Вот, например, хоккейный клуб «Динамо» уже может похвастаться проектом по производству топливосберегающих кондиционеров. Предполагаемая прибыль – 20 млн долларов в год. Прорабатывается участие в реализации страхования через Интернет и развитии альтернативной энергетики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Каким же бизнесом заниматься в итоге, шарфиками или логистикой, личное дело каждого. Но только через пять лет не менее половины доходов клубов должны поступать от собственной хоздеятельности.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для всех клубов по игровым видам спорта предусмотрены максимально льготные условия для зарабатывания денег. Широкий перечень видов предпринимательской деятельности, налоговые льготы. Мы со всеми обсуждали: нет уже никаких ограничений, чтобы зарабатывать деньги, абсолютно нет.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Почему подходишь к «Динамо», а там торгуют шарфиками БАТЭ, «Динамо-Минск» все кому не лень? Почему клуб не занимается этим?

В некотором виде спорт должен превратиться в бизнес.

Александр Лукашенко попросил всех высказываться четко и начистоту – что плохо, какие есть предложения. Рыночную составляющую Указа хвалили. Но был ряд нюансов по реализации. В частности, как перестроиться на новые рельсы спортфункционерам, мало понимающим в экономике?

Документом предусматривается, что в деле поддержки спорта больше ответственности перейдет теперь на местные органы власти. Кроме этого, на развитие детского спорта отводится всего 10%. А было 25. Что же будет с молодой сменой?

Александр Лукашенко:

Я согласен – тут нам упрощаться нельзя. Если мы 10% будем отчислять туда, еще неизвестно, на что это уйдет. Даже поддержать тренеров не хватит. Государство на это будет уделять больше внимания.

Много вопросов вызвали и зарплаты игроков на внутренних чемпионатах. Иногда это очень приличные суммы, приближающиеся к раскрученным соревнованиям. Однако соответствуют ли они реальным достижениям, какова рыночная цена, если говорить языком экономики? Хотя, конечно, это хороший инструмент стимулирования спортсменов. Согласились с тем, что надо постепенно отходить и от практики освобождения клубов и спортсменов от налогов.

Александр Лукашенко:

Вот к этому приучать нельзя, от этого надо отвыкать. Получил доход – заплати налог. В НХЛ хоккеист получает пять млн и из них 2,5 млн он платит налог. Вот тебе большие зарплаты.

Еще одно требование главы государства – создать мощную спортивную вертикаль при клубах. Чтобы были школы для подготовки молодежи и вся сопутствующая инфраструктура. Надо выправлять ситуацию со студенческим спортом. Двигаться в сторону мирового опыта, когда на вузовских Олимпиадах выявляется немало талантливых игроков.

Будут определены и единичные клубы-флагманы. Здесь молодым людям представят все, что необходимо для тренировок не хуже, чем у соседей, чтобы не допустить отток молодых талантов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Конечно, государство будет спорт поддерживать, я не говорю, что мы отойдет от этого. Но в каком объеме в 2013 году? Под летними Олимпийскими играми – черта. Будем видеть, как помогать. Выступят хорошо – тут денег жалеть не надо. Сколько обещали, столько и надо заплатить. Квартира, земля, еще кусок чего-то. Закончилась Олимпиада – вот тебе кусок земли, если хочешь дом строить, вот твои деньги, которые ты заработал, вот тебе то и это. Еще, если будешь работать, спонсоры будут с тобой работать. Если ты не закончишь на этом выступления.

Проект Указа президент поручил доработать с учетом озвученных предложений и рекомендаций.