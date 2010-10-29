Александр Лукашенко отметил, что никогда не позволит себе фальсифицировать выборы

Президент находится с двухдневной рабочей поездкой в Брестской области. Белорусский лидер в очередной раз обратил внимание на демографические показатели в стране, подчеркнув, что в каждой семье должно быть хотя бы по три ребенка. И отметил, что строительство новых спортивных объектов в республике продолжится.

Началась рабочая поездка Президента в Брестскую область с посещения нового корпуса Брестской центральной поликлиники. Глава государства всегда подчеркивал важность квалифицированного медицинского обслуживания, а это достойный пример рачительного расходования средств. Учреждение обслуживает почти 80 тысяч человек. И в старом здании, конечно, было тесновато.

К решению проблемы подошли по-хозяйски: рядом стоящее здание профилактория реконструировали. Таким образом, были сэкономлены значительные средства. Ведь строительство с нуля аналогичного объекта обошлось бы значительно дороже.

В новом корпусе разместились женская консультация, водолечебница, здесь же дневной стационар на 30 коек с хирургическим кабинетом по технологии «Хирургия одного дня». Оснащено все современным оборудованием.

Президент ознакомился с возможностями нового корпуса поликлиники, пообщался медперсоналом и с посетителями поликлиники — в том числе, и с теми, кто ждет пополнение в семье. В год Брест прирастает на 1200 человек. Президент был приятно удивлен такой цифрой и отметил, что и впредь будет помогать многодетным семьям.

Главе государства доложили о развитие системы здравоохранения всего региона. Президент отметил, что необходимо в течение двух лет завершить начатые в республике строительства и реконструкции медучреждений. Дальше финансирование будет точечным.

Александр Лукашенко:

За два года мы должны снять все проблемы с этой стройкой, чтобы были вот такие дворцы. Больница есть больница, и поликлиника тоже — это должно быть самое чистое и внешне, и внутренне, и благоустройство должно быть идеальным. Вот нам два года новой пятилетки на то, чтобы все это закончить, чего бы это ни стоило. Закончили — и дальше пошли на углубление, точечно: онкология, сердечнососудистые, новые приемы, новые методы лечения, новые протоколы. Но только на новые деньги — уже никто строить вам не будет.

Глава государства совершил прогулку по центральной части города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Следуя по обновленной улице Советской, президент пообщался с людьми. Здесь были подняты темы интернета. Президент пообещал, что скоро интернет придет во все студенческие общежития, а также назвал необоснованными все претензии к тому, что белорусские власти ограничивают использование в стране глобальной сети.

Касаясь главной политической компании, Президент отметил, что никогда не позволит себе фальсифицировать выборы.

Александр Лукашенко:

У нас был очень дорогой интернет, сейчас мы понижаем на него цены. Почему был дорогой — потому что все было отдано на откуп россиянам и украинцам, и мы услуги получали через Россию и Украину. Сейчас мы взяли это в свои руки, интернет перестроим — уже цены начали падать на услуги. Вот это — моя проблема. Остальное — это как телефон в квартире: провести интернет, сделать доступным в общежитии — вы уж тут разберитесь сами. Если чем-то надо помочь финансово — скажите губернатору, ведь небольшие деньги. А то, чтобы интернет был там — а зачем? Чтобы «Одноклассники», «Вконтакте» или для образования? Вот для образования — может быть. Но в библиотеке у нас есть интернет.

Также Президент принял участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта.