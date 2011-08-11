Александр Лукашенко освободил от отбывания наказания 9 активных участников массовых беспорядков 19 декабря

Руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, Александр Лукашенко подписал ряд правовых актов об освобождении от уголовной и административной ответственности.

Глава государства освободил 25 организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий. Среди них – ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Зенит-БелОМО», «Оршанский молочный комбинат» и другие предприятия, которые имеют важное значение для развития страны и отдельных регионов.

Принятое решение улучшит экономическое положение этих организаций и индивидуальных предпринимателей и будет способствовать повышению эффективности их работы.

Главой государства принято решение об освобождении от уголовной ответственности 28 руководителей субъектов хозяйствования, предпринимателей и граждан, которые добровольно и в полном объеме возместили причиненный ими ущерб государству.

Президент Беларуси также помиловал, освободив от отбывания наказания, 9 человек из числа активных участников массовых беспорядков на площади Независимости 19 декабря 2010 года. Такое решение принято на основании просьб указанных лиц, с учетом того, что они осознали противоправный характер своих действий, признали вину и искренне раскаялись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».