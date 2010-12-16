Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей открывшегося после реконструкции Мирского замка

Памятник архитектуры, возведенный в самом начале XIV века. Символ и визитная карточка Беларуси. Ничего подобного нет в странах-соседках. В Беларуси не так много замков и вообще памятников такого уровня. И это лишь подчеркивает его значимость. Подступались к его восстановлению многие. Первые работы еще в 1968 году. Но к 70-ому была выполнена лишь временная консервация руин.

Мирский замок, как и многое в наследии Радзивиллов, долгое время был призраком. Вернуть ему былую славу пытались и в прошлом столетии. Но только сейчас он готов предстать перед туристами в полной красе.

Открытие замка стало, действительно, праздником с настоящей атмосферой Средневековья. Гостей, среди которых был и глава государства, встречали рыцари и мастера на все руки: от ткачих до чеканщиков монет. Александр Лукашенко даже поменял современные рубли на старинные талеры.

За 500-летнюю историю замок неоднократно разрушался, как и менял своих хозяев. И белорусские архитекторы сделали все возможное, чтобы вернуть комплексу исторический облик.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это окупаемость, деньги. Тогда будем строить. Но если мы гостиницы построим и будем вокруг пустых ходить, то это тоже неправильно. Надо абсолютно точно выверить, что тут надо создавать.

Александр Лукашенко прошелся практически по всей экспозиции замка, сообщает корреспондент «Столичное телевидение». А посмотреть есть что. Залов 39. Увидеть можно и радзивилловскую столовую с дорогим убранством и старинным печным кафелем.

Кстати, особую тревогу у реставраторов вызывала роспись кессонов – это элементы потолочного убранства – в столовой избе Радзивиллов. Над воссозданием красоты работали десятки специалистов: художники и позолотчики, порой даже в три смены и без выходных.

Ромуальд Будрис, директор Литовского художественного музея:

Я был много раз в этом замке. Видел его в 70-х годах в руинах. Видел, как он начал восстанавливаться. Это нелегкая работа кончилась сегодня таким торжеством.

Стефан Эриксон, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Республике Беларусь:

Кожная краіна павінна берагчы сваю гісторыю, культуру. Я думаю, што рэстаўрацыя Мірскага замка – гэта таму добры прыклад.

Экспозицию памятника, внесенного в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и восстанавливали всем миром.

Витольд Юраш, Временный Поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Это впечатляющее место, впечатляющая реконструкция. Я, конечно, не эксперт, но достаточно посмотреть, и сразу видно, какие деньги здесь вложены. Поскольку это такое место, где встречаются истории Польши, Беларуси, Литвы. Хотелось бы, чтобы больше туристов приезжало. Надеемся, что в скором будущем начнет работать Договор о приграничном движении. И тогда намного легче будет ездить как белорусам – в Польшу, так и полякам – в Беларусь.

Хоть все сделано руками современных мастеров, в замке сохранились и прослеживаются элементы европейских стилей: готики, ренессанса, барокко и классики. Но есть и новинки, к примеру, лифт, конференц-зал, ресторан и гостиница.

Александр Лукашенко:

Мы все спортивные объекты строим. А если посчитать, то Мирский замок – это семь спортивных объектов. Девять альтернативных кандидатов в президенты – это не голубцы. Там есть и коллеги. Правдорубы и прочие пісьменнікі.

Вокальные и танцевальные коллективы, струнные квартеты и средневековые ансамбли духовых и ударных инструментов. Все это не только сегодня. Окунуться в атмосферу старины смогут и туристы, сообщает корреспондент «Столичное телевидение». Кстати, приток их, белорусских и зарубежных, уже до конца года достигнет 200 тысяч. А в течение следующего – увеличится вдвое.

Арунас Гелунас, министр культуры Литовской Республики:

Очень впечатляет. Очень много сделано в этом замке. Конечно, мы понимаем, что экспозиция будет развиваться. Но то, что сделано, – это очень большое достижение белорусских реставраторов. Мы очень хвалим вас. Браво!

Беларусь намерена восстанавливать и другие памятники архитектуры по всей стране. Только замков, которые могут пополнить туристические маршруты, порядка 20.

Александр Лукашенко:

Мы их восстановим. Министерство культуры предлагает создать соответствующую программу на семь лет. Это порядка 150-180 млрд рублей. Это небольшие деньги на семь лет. Поэтому, что касается замков, то мы обязательно их восстановим. За семь лет – это подъемно по финансам. Неподъемно по людям. У нас не хватает специалистов. Мы ищем их по всему миру. Приняли решение, что мы будем готовить своих реставраторов.

В зале, увешанном портретами княжеского рода Радзивиллов, состоялась торжественная церемония обмена подарками. Иностранные гости дарили старинные книги, картины, другие артефакты. Произносили теплые слова благодарности за открытие замка для широкой публики.

А глава государства погасил первую марку с Мирским замком. И оставил запись в книге почетных гостей, написав, что замок будет и дальше свидетельствовать о важном месте Беларуси в европейской истории.

А вечером стены замка буквально заиграли новыми красками. Здесь включили иллюминацию, сообщает корреспондент «Столичное телевидение». Праздник выплеснулся за пределы отреставрированного комплекса.

Народные гуляния завершились фейерверком. Шоу организовали по старинным шляхецким канонам. И это не обычный, взмывающий в небо салют, а пиротехнические фигуры.