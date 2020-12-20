Прямой эфир

Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости

20 декабря 2020 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День сотрудника органов государственной безопасности отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшими задачами КГБ были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи.

Сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы являетесь одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями.

# КГБ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?
20 декабря 2020 10:43

«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр
20 декабря 2020 07:13

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю
19 декабря 2020 19:29

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю