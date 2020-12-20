Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости

Новости Беларуси. День сотрудника органов государственной безопасности отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшими задачами КГБ были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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