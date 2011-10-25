Александр Лукашенко обсудил с членами «Союза писателей Беларуси» проблемы современных авторов и белорусской литературы

Беларусь ждет от своих писателей ярких и талантливых произведений. Об этом на встрече с членами «Союза писателей Беларуси» заявил Александр Лукашенко. Государство стремится создать все условия для писательского труда.

Перед разговором с главой государства писатели заметно волновались. Эту встречу инициировал лично президент, хотя некоторые чиновники были против. Разговор предполагался предметный, и многие из авторов принесли в Белый зал свои произведения и тут же дарили на память с автографом.

Ольга Коваль, член ОО «Союз писателей Беларуси», поэтесса:

На мой взгляд, человек, который пишет, должен не ради денег создавать, творить, а ради желания высказать свои мысли в стихах либо в прозе. Вместе с тем, мне очень нравится, когда современные авторы выступают и пытаются окупить свои тиражи.

О современной литературе и проблемах авторов Александр Лукашенко пригласил поговорить поэтов и прозаиков, заслуженных и молодых, что называется, по горячим следам.

На прошлой неделе прошел II Съезд «Союза писателей Беларуси», который объединяет более полутысячи творцов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К сожалению, лихие 90-е принесли в литературную среду упадок и хаос. В те годы «Саюз беларусскіх пісьменнікаў» погряз в национализме и политических интригах. До сих пор так называемые свядомые пісьменнікі, разменявшие талант на зарубежные гранты, в своих опусах поливают грязью нашу страну, оскорбляют собственный народ и подстрекают молодежь к бессмысленным бунтам. Отдавать культуру на поругание отщепенцам было нельзя. Поэтому шесть лет назад мы поддержали инициативу о создании «Союза писателей Беларуси». Для объединения здоровых творческих сил. И с этой задачей, в общем-то, Союз справился.

Государство старается подставить современным литераторам плечо. За пять лет из бюджета выделено более 16 миллиардов рублей, выпущено полтысячи произведений тиражом два миллиона экземпляров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алесь Бадак, главный редактор журнала «Нёман»:

Безумоўна, павінная быць большая рэкламная кампанія. Безумоўна, прычына і ў саміх пісьменніках. Трэба, каб яны былі больш актыўнымі, лепш пісалі. Калі я гавару, што інсуе праблема, я, безумоўна, маю на увазе, у першую чаргу, тыражы.



Зашла речь и о проблемах в «Союзе писателей». Плату за труд авторы получают спустя 5-7 лет. Навести порядок в гонорарной политике поручил президент Мининформу.

Литераторы не прочь ездить по стране и общаться с читателями, но, по закону, командировки для них не предусмотрены. Плюс к этому офис Союза не позволяет проводить масштабные встречи, негде создать специальный мемориальный зал.

Александр Лукашенко:

Разберитесь с этим зданием, дайте мне полную информацию и решение этого вопроса в комплексе. Если это «Союз писателей», если они, действительно, сегодня смогли перебороть ту ситуацию, которая когда-то была, если мы вообще планируем поддерживать эту организацию, надо не о комнатах и забегаловках каких-то говорить, а о чем-то серьезном: или это новое достойное место, чтобы и зал был для собраний, чтобы было где сидеть двум-трем чиновникам, и куда может прийти писатель. Вплоть до того, чтобы сесть, писать, читать что угодно.

Как правило, писатели – люди солидные, с большим опытом. Но много говорили и о молодых авторах с горящими глазами. Такие могут зажечь сверстников, «влиять на умы». Почему бы их не поддержать?

Татьяна Сивец, главный редактор журнала «Маладосць»:

Нам не столькі грошы трэба, а трэба такая падтрымка, калі ведаешь, што цябе чытаюць, ведаешь, што тваё імя і твар на вокладцы «Маладосці», на вуліцы пазнаюць.

Можа, і не трэба шмат. Трэба выбраць сапраўды хаця б на год чалавек 5-10, каб мы ведалі, за што даем стыпендыю.

Пропаганда книги сегодня требует пересмотра. Звучали и конкретные предложения – что нужно сделать, чтобы белорусские издания стали доступнее.

Александр Карлюкевич, директор РИУ «Литература и искусство»:

Ведаю вашы патрабаванні. Дастаткова строгія ў плане памяншэння падатакаў. Але, тым не менш, можа быць, у дачыненні да кнігі знізіць падатак на дабаўленную вартасць. Хаця б так, як у Расіі. Там падатак сёння скаладае 10%, у нас – 20%. Пагэтаму, калі б была такая магчымасць, мне здаецца, гэта бы паўплывала на кошт кнігі і на тое, што яна больш шырока пойдзе да масавага спажыўца.

В ответ от писателей ждут ярких произведений. Но получается не у всех белорусских авторов. Тем более зарабатывать писательством. Только половина выпущенных книг за прошлый год востребована и только треть тиражей разошлись. Рост гонораров и тиражей обеспечит неподдельный интерес читателей.

Александр Чергинец, председатель «Союза писателей Беларуси»:

Вы высказывали озабоченность о нашей литературе.

Александр Лукашенко:

У меня есть боль. Я уверен, что я не меньше вас люблю книжку. Для меня катастрофа все, что происходит сегодня. Я страшно боюсь потерять книгу. И в этом не только мы виноваты. Вы видите, в каком направлении весь мир идет. Для меня это трагедия. Для меня нет ничего ценнее книги, потому что благодаря книге я стал и президентом, и образование получил.

Именно на книгах выросло не одно поколение. Литераторы – те люди, которые сегодня и письменно, и устно могут «замотивировать» людей, донести до них важные идеи.

Александр Лукашенко:

У нас сейчас не хватает души. Я всегда своим чиновникам говорю, что надо идти к людям, надо с ними разговаривать. Но найти человека, которому есть что сказать. Не надо долго говорить. Если ты сказал три фразы и попал в точку, все, больше с человеком не надо разговаривать. Он все понял – это твой человек. Их надо привлекать туда. Не за меня бороться, а за страну надо бороться. Сегодня еще опаснее, чем тогда на фронте было.

В чем проблема Европы сегодня? Они сейчас почувствовали и еще завтра больше почувствуют, что жить надо за заработанное. И посмотрим, чем они похвастаются.

Да, мы не богатые. Но, с другой стороны, мы очень богатые, потому что каждый человек, еще лучше, честнее, чем в советские времена, может получить образование и устроить свою жизнь. Если он заболел, на улице не бросят.

Разговор затянулся. Президент, кстати, признался, что в детстве и сам пробовал писать стихи. Свой сборник ему на прощание подарила поэтесса Ольга Коваль.

Александр Лукашенко сказал, что обязательно прочтет его по дороге домой.

Даже после окончания литераторы долго не отпускали главу государства.

К выходу президент подошел со стопкой книг белорусских авторов в руках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Я «Нёман» выписывал в советские времена. «Нёман» был, «Полымя», «Крыніца», «Маладосць».

Вот так, с книгам, их запечатлели фотографы.

Это тоже маленькая глава в истории современной белорусской литературы.