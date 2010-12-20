Александр Лукашенко об исчезновения людей в Беларуси и реформации интернета

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Странность состоит в том, что я так белорусский народ оскорбил, что 80% в который раз, а нас было 10, отдали человеку, оскорбившему их, свои голоса.

Но вы так страдаете за белорусский народ, и в «Народной воле», и вы, журналист, что у меня аж сердце прихватило.

Мы знаем эту подоплеку. Никаких у меня исчезнувших оппонентов не было. Вот если бы они были моими настоящими оппонентами, тогда бы вы меня в чем-то упрекали. А когда вы меня упрекаете в том, что исчез и до сих пор не нашелся оператор телевидения, то какой же он мне альтернативный соперник, кандидат. Это обычный добрый человек.

Это моя боль. И только я знаю, чего это стоит.

У нас ежегодно на учете пропадает 700-800 человек. За год мы находили тысячу человек. Но все равно цифра остается постоянной. Почему вы выхватываете только этих четверых людей? Почему вы не защищаете остальных? Почему вы нам не помогаете их найти?

Вы же знаете, что у них есть дети, близкие. И им сейчас тоже больно. А вы все время режете. Не так решаются эти вопросы. Если бы вы хотели решить эти вопросы, то мы бы как-то договорились с вами, решали. А как они решаются, мы вам в ближайшее время на примере Бебенина покажем.

Как вы хотели сделать виноватым в смерти этого человека власть. Но я о нем услышал только в день гибели человека, поскольку взорвались все средства массовой информации. И еще спустя месяц я не выговаривал его фамилию.

Почему вы сейчас не говорите об этом? Почему вы не хотите к стенке поставить того, кто с ним провел последние минуты? Почему родители Бебенина молчат? Почему один из деятелей, которому он вез 200 тысяч долларов, сегодня молчит? И нет ли дикой причины в том, что он со своей остервенелой мамкой набрасывался и набрасывается на действующую власть? Почему вы претензии предъявляете только Лукашенко?

Согласен, я глава государства, должен отвечать. Но спросите и со своих. Они очень боятся этих вопросов. А мы их зададим. Мы просто ждали окончания этой предвыборной вакханалии, чтобы нас не упрекнули в том, что мы пытаемся как-то опустить альтернативных кандидатов.

Вы, наверное, заметили, что никакого компромата в их адрес не было. Они честные чистые люди? Далеко нет! И мы об этом скажем.

Мы очень принципиально и очень демократично с завтрашнего дня будем подходить ко всем вашим заявлениям и публикациям. Хватит издеваться над властью и над народом. За каждое написанное слово вы будете отвечать.

Увидели недостаток, проворовавшегося президента, министра - равняйте катком, загоняйте под асфальт, но вы это должны доказать, у вас должны быть неопровержимые факты.

Сейчас, как на Западе, на Востоке, в суде публично или доказывайте, или опровергайте.

Мы реформируем Интернет. Приводим его в соответствие с западными образцами.

Мы этого не делали до выборов, дали вам полную свободу. Но за эту свободу вы будете отвечать. Все, что там будет написано, и все вбросы – вы будете за это отвечать. Вы должны нести ответственность за свои слова. Если оскорбляете – надо отвечать.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия