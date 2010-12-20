Александр Лукашенко о вранье в его адрес в предвыборный период

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На эту неделю я даже график работы Президент подписывать не стал. Не потому, что я не верил в свою победу. Это просто даже перед своей совестью было бы некрасиво. А теперь я очень серьезно подумаю о том, что сказать вам в новогоднюю ночь.

Чтобы я не сказал в новогоднюю ночь, все равно не будет всеохватывающим. Практически все выступления я просматривал, как и все люди, перед телевизором, но ощущал страшную неудовтелтворенность. Я все время находил множество вещей, слов, фактов, которые не смог изложить в этом выступлении. Нет тех слов в белорусском, русском словарях, которыми я мог бы выразить свою искреннюю благодарность белорусскому народу.

Несмотря на свой жесткий характер, я человек ранимый. Руководитель штаба, когда обсуждали выступления альтарнативщиков, говорил, что Президенту работать надо. А тут вранье самое откровенное. А люди говорят, что Президент еще и терпит все это. Я терпел, потому что все было вранье. Все, что бросалось в мой адрес, – вранье. И эти вбросы, что я, якобы, встречаясь с министром иностранных дел Эстонии, что-то там говорил. У нас совершенно иной статус. Это уже выстроили комбинацию и сказали, что я, встречаясь, например, с Далей Грибаускайте, что-то говорил. Потому что это президенты. Что может президент говорить министру иностранных дел, имея совершенно разные политические категории, когда это протокольная встреча. Из-за уважения к стране я принял этого министра. Буквально несколько минут. А я, видите ли, там больше часа говорил о России. Абсолютное вранье.

Или в последний день вбросили, что личное состояние Лукашенко – $9 млрд. Это опубликовала английская газета. Найдите эти деньги и заберите их себе.

Буш искал уже целый второй срок, четыре года. В его дензнаках в основном хранят ворованные деньги. Сведущие люди знают, что невозможно сегодня даже миллион спрятать на счетах, чтобы те, кому надо на Западе, этого не знали. А тут – 15 вагонов купюр спрятано, и никто найти не может. Это же вранье.

Даже в России, если захотел президент украсть 9 млрд, он бы никогда этого не сделал. В богатейшей России. А у нас? Где можно украсть, на чем?

Люди моего уровня крадут, прежде всего, на приватизации. Как только идет масштабная приватизация и чиновники ее поддерживают, там ждите коррупции и воровства.

Кто может сегодня посчитать, сколько стоит то или иное предприятие? Никто. Оценили в 2 млдр. На самом деле – 2,5. 500 млн разделили.

У нас разве шла масштабная приватизация? У нас безмерно качается природный газ и нефть? Что можно так или иначе что-то там украсть? Что ты уворуешь от телевизора, трактора, автомобиля? Произвел – продал – мизерная прибыль. Ты у коллектива эту прибыль отнимешь? Не получится.

Какое было вранье. Я уже на это не реагировал. В последний день сказал. Понял, что против меня организована эта атака. Фашистская атака.

Лукашенко имеет фонды Президента. Назывались разные цифры, но я уже и не помню их. Да, они у нас есть. Я уже их перечислял: по поддержке талантливой молодежи, учащихся студентов, по выплате особо одаренным, ученым стипендии. И основной, резервный фонд Президента, в бюджете. Так они же на глазах. Как их ликвидировать? Мы десятки тысяч талантливых студентов, молодежь, ученых поддержали через эти фонды. Мы за счет резервного фонда Президента в бюджете пожары тушили в России. У себя есть в загашнике какие-то деньги, если что вдруг случится. Но народ этого не знает.

Они говорили о фондах, как о личных фондах Президента. Меня это единственное всегда ранит. Я никогда чужого не брал. Я своими руками и головой стремился зарабатывать себе на жизнь. И если я у своего народа взял хоть полмиллиона, пусть эти голова и руки отвалятся навсегда.

Я никогда не обманывал свой народ. Я народу делал только добро и приносил в копилку постоянно. Первый мой взнос был еще тот миллиард долларов, который мне подарило прошлое правительство. Когда я ползал на коленях за Ельциным. Спиши этот долг. Но я договорился. Это была моя личная настоятельная инициатива. Тем миллиардом я окупил всю свою деятельность президента на века.

Все остальное я переживу. Не могу пережить только одного, когда меня упрекают в том, что я что-то взял чужое. С этим никак не могут согласиться отдельные мои коллеги в других странах, потому что, видимо, рыльце в пушку, и хотят, чтобы и я был таким же. Я никогда этот плод не сорву. Как бы он не был сладок. У меня не один десяток раз было соблазнов. Я мог бы быть миллионером, может, миллиардером. Но я всегда помнил, что меня избрали Президентом в той нищей, обездоленной в 90-е годы стране, тот нищий народ, который на меня молился тогда. Когда нечем было кормить детей, когда $15 люди не могли заработать. Я помню, как сгорбленные, скрюченные люди, годами лежавшие в постелях, поднимались и ползли на участки, голосуя за Лукашенко.

Я никогда не забуду. Для меня – это величайшая ценность в жизни. Я буду жертвовать всем, что у меня есть в жизни ради своего народа. Это не громкие слова. В этом заключена вся моя жизнь. Я буду действовать, чего бы мне не стоило.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия