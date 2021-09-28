Александр Лукашенко о ВНС: «Двоевластия в стране быть не должно, глава государства есть глава государства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там должны идти дебаты, определяться фундаментальные вещи. И постоянно действующие органы власти от Президента до местных исполкомов, органов власти, которые принимают решения, должны свято придерживаться этого пути. Я думаю, что ежегодное проведение Всебелорусских народных собраний, сходов этих, для того чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетние решения, как действуют органы власти... Слушайте, а вдруг возникнет чрезвычайная ситуация, не дай бог, на западных границах – сейчас очень актуально, еще важнее – на южных. Вот вопрос – объявление войны и мира. Кто это будет делать? Мы не можем на Всебелорусское народное собрание отнести эти функции и полномочия? Там депутаты все, сенаторы, там глава государства, там представители народа. Вот с чем я опять же согласен, что это не должны быть только представители Советов, это не должен быть съезд Советов. Чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание? Оно что, будет висеть над Президентом или парламентом, или другими органами власти? Просто так болтаться. Или у него будет определенное место в этой системе власти? Поэтому, говоря об этих функциях, надо подумать о том, чтобы забрать у Президента те функции, которые не должны у него быть в силу того, что он сам там является стороной процесса. Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства. Подвергаю сомнению, что ЦИК приняла заключение, выборы состоялись и так далее и тому подобное. Почему не отдать это на Всебелорусское народное собрание? Пускай Всебелорусское народное собрание, где и Президент, я уже говорил, пусть оно и определит, что это за ЦИК. Конституционный суд дает заключение. А кто в таком случае Конституционный суд формирует и кто в принципе назначает председателя Конституционного суда? Президент или нет?

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