Александр Лукашенко о протестах: «Невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана»

Промежуточной точкой к настоящей цели – подавление постсоветской интеграции – в 2020 году стала Беларусь. Александр Лукашенко не раз обращал внимание коллег: отстоять суверенитет своей страны нам дорогого стоило, но в политическом прицеле отнюдь не одна Беларусь. Спустя два года это подтверждают страшные кадры из сердца Казахстана. В такой ситуации озираться на западные упреки некогда, заботиться нужно о себе и ближайших союзниках. И, как показала жизнь, такой механизм может работать эффективно. По просьбе президента Токаева организовать миротворческие силы ОДКБ удалось за несколько суток.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Как говорили коллеги, своевременность и оперативность принятого нами решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации.

Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать. Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты, прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий, и не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть.