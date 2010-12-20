Александр Лукашенко о массовых беспорядках 19 декабря и реакции миссии ОБСЕ

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Порой отдельные в миссии забывают о том, что они приехали наблюдать за выборами. Не командовать, не оценки давать.

Должны быть стандарты и критерии, по которым ОБСЕ, равно как и другие организации и граждане, должны оценивать тот или иной процесс. И здесь не должно быть никаких двойных стандартов. Есть 10 критериев, по которым мы оцениваем эти выборы: и на западе от Вены, и на востоке от Вены. Этого нет. Поэтому они приезжают, и как они это все представляют, так и пишут.

Но я хотел бы попросить вас, белорусский народ, особо не напрягаться в этом отношении. Приехали, понаблюдали, оценили. И это уже хорошо. Значит было за чем наблюдать и было что оценивать.

Какое имеют право чиновники ОБСЕ выходить ставить Президента к стенке, терзать его. Они на это не имеют никакого права. Это аморально. Но это выборы.

Какое отношение имеет ОБСЕ ко всему тому, что произошло ночью? Выборы уже закончились. Зачем об этом сегодня вообще писать или говорить в заключении? Это было абсолютно за рамками выборов.

Но если уж вы хотите оценить это, так взгляните непредвзятым глазом на то, что там произошло.

Если бы я, как действующий Президент и вновь избранный, вчера ночью не защитил свою страну? Ведь много не надо. Всегда с этого начиналось. Надо было взять какой-то правительственный объект. И совершенно по-другому могла бы пойти и развернуться обстановка в стране.

Я же уже не мальчик. Вы же многие, особенно сидящие, упрекаете меня, что я не первый срок являюсь Президентом. Так я же это все уже видел в мире, и попыток таких в нашей стране было немало. Я все понимаю, к чему это могло привести. Кто бы был виноват? Кто бы был ответственен за это? Только Президент. Потому что функция Президента – обеспечить безопасность своих граждан.

Экономика – у нас есть экономический штаб, другие вопросы – у нас есть министерства и ведомства, администрация Президента, Комитет государственного контроля, государственный секретарь, правоохранительная система. Но безопасность по Конституции – это святое дело Президента. И никто меня сегодня из наших граждан и честных и объективных людей не упрекнет за эту ночь.

Я вообще чувствую некую неловкость только за одно после этой ночи. Что мне, главе государства и главнокомандующему вооруженными силами, пришлось посылать наших ребят на баррикады. Я всегда себя очень скверно чувствую, когда мне приходится задействовать военных людей. Поэтому я приношу извинения матерям, родственникам, родным и близким, женам, детям этих ребят, которые шли вчера.

Я их просил: «Не провоцируйте! Не инициируйте никаких драк! Но, если будут плевать в лицо, ответьте жесточайшим образом».

И вы видели, как действовали военные. Первый раз попытались эту толпу развернуть, утихомирить. Показалось, что, вроде, успокоились. Была команда выйти из этой толпы и предложить разойтись. Но все эти альтернативщики, по которым стонет с страдает кто-то на Западе и на Востоке, опять повели толпу на штурм Дома правительства. Скажите, как должен был действовать Президент и силовые министры? Мы должны были защитить нашу страну и ее будущее. Для этого понадобилось 7,5 минут.

Но мы всех предупреждали: и родителей, и преподавателей, и студентов и прочих. Мы всех по-мужски предупредили: «Мужики, не нарывайтесь».

Поэтому плакаться не надо. У нас есть Конституция, у нас есть закон. Мы строго по закону спросим с тех, кто учинил эти бесчинства, кто в них участвовал, кто их организовывал, и кто еще сегодня в бегах. Мы их обязательно найдем.

Это не имеет никакого отношения к выборам. Это было после выборов.

Они этого хотели. Они хотели картинки. Они ее получили. Какие ко мне претензии? Я сделал то, что они хотели.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия