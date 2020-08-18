Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: «Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному совету, назвав это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности.

Глава государства высказался о ситуации, которая складывается внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит.

Во-первых, отметил Президент, в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти.

Александр Лукашенко:

Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.