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Александр Лукашенко о голосах в его пользу на выборах и об инаугурации

20 декабря 2010 23:05
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Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается инаугурации, я еще об этом не думал и не знаю. Все будет в рамках соответствующих процедур и законов.
Что касается цифр, конечно же, при том, что происходило в нашей стране, при той так называемой агитации, это неплохой результат. Но давайте будем честны: 20% или высказались против, или проголосовали за альтернативных кандидатов. Согласитесь, что есть над чем подумать. И я буду думать прежде всего об этом, не забывая о своих сторонниках, о тех людях, которые меня поддержали.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия

# общество # Лукашенко

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