Александр Лукашенко о голосах в его пользу на выборах и об инаугурации

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается инаугурации, я еще об этом не думал и не знаю. Все будет в рамках соответствующих процедур и законов.

Что касается цифр, конечно же, при том, что происходило в нашей стране, при той так называемой агитации, это неплохой результат. Но давайте будем честны: 20% или высказались против, или проголосовали за альтернативных кандидатов. Согласитесь, что есть над чем подумать. И я буду думать прежде всего об этом, не забывая о своих сторонниках, о тех людях, которые меня поддержали.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия