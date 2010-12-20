Александр Лукашенко о газете «Народня воля»

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня всегда на столе лежит стопка газет, сверху всегда «Советская Беларусь», президентская газета. Если «Народная воля» будет присылать лично свою газету, то буду читать все, что вы там пишете. Как бы я не шутил в ваш адрес, очень многие вещи, которые вы печатали, мы проверяли. Неудобно было, что я отвлекал людей, когда мы проверяем ни фамилии, ни факта, ни имени. Ничего подобного нет. Очень часто это было. Вы просто, порой, фальсифицируете факты. Но мы их проверяем. Вы иногда такие ужастики печатаете там, что меня в дрожь бросает, и кровь в жилах стынет. А когда начинаем проверять, поверьте, 99% - это вранье. Не делайте этого, это пользу газете не приносит. И сделайте, пожалуйста, из моего заявления соответствующие выводы. Больше никому не будем пытаться понравиться. Вы правильно писали, что Лукашенко делает то, то, чтобы понравиться. Не самому понравится. А чтобы стране было проще и лучше нормализовать отношения с ЕС, с американцами. Они действительно поставили перед нами условия, и мы их свято соблюдали в этой предвыборной компании. За что вы, видимо, правильно нас критиковали, нечего прогибаться под них, все равно от этого ничего не получишь. И я в очередной раз в этом почти убедился. Поэтому, будем принципиально сейчас поступать в соответствии с нашим законодательством. Это не угроза, ни в коем случае. Может, вы действительно будете ответственной газетой. Я буду приветствовать вас и всегда читать раньше «Советской Беларуси».

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия