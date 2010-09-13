Александр Лукашенко: Нововведения в ПДД нужно вводить с учетом мнения жителей страны, а не только узких специалистов

Безопасность на дорогах во многом зависит от того, насколько грамотно и непротиворечиво составлены ПДД. Сегодня на совещании у президента обсуждался целый пакет корректировок, которые МВД предлагает внести в азбуку водителей. Начиная с 2005 года, любые изменения в ПДД утверждаются на уровне президентского указа.

Александр Лукашенко:

У меня есть сомнения, все ли предлагаемые изменения отвечают общественным интересам, насколько они являются своевременными и не будет ли объективных трудностей при их применении. Не могут правила дорожного движения меняться так часто, как это мне в последнее время предлагается. Значит, или вы не дорабатываете, не видите, что будет завтра, послезавтра, не можете предвидеть этого и начинаете корректировать правила дорожного движения чуть ли не каждый год. Или у нас действительно такая аховая ситуация.

Два пункта из списка изменений вызвали особенно бурную дискуссию. Спорным оказалось снижение допустимой скорости с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах в темное время суток и расширение использования световозвращающих элементов. По мнению президента, в данных случаях Министерство внутренних дел переусердствовало. Эти две поправки правительство исключило из последнего варианта указа. Александр Лукашенко предложил сегодня взвесить все «за» и «против».

Александр Лукашенко:

Что касается светозащитных элементов… Разговаривайте с людьми! Все ж хотят жить. Едешь на повозке – смотри сам. Не хочешь светозащитную пленку наносить – шанс умереть больше. Хочешь дольше прожить – возьми, обезопасься. Но зачем эта обязаловка?! Поэтому давайте не будем такими нормами перегружать ПДД.

А вот точно в обновленных правилах появится пункт, который позволяет водителям не вызывать автоинспектора при некоторых ДТП. Это касается тех аварий, в которых никто не пострадал, а имущественный ущерб — не существенный.

Юрий Литвин, начальник управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:

Глобальных изменений в Правилах дорожного движения не будет. Основная причина изменений – необходимость реализации указа Президента №519 «О страховой деятельности». Положения этого указа, если говорить простым языком, направлены на упрощение порядка оформления дорожного происшествия. Т.е. водители, при согласии, при определенных обстоятельствах, могут разъезжаться без сотрудников ГАИ, если сумма не превышает эквивалент в 200 евро.

Часть изменений, которые появятся в правилах, была предложена самими водителями. Например, много нареканий вызывает то положение ПДД, которое разрешает торговым машинам подъезжать по тротуару к магазину, но запрещает там стоянку и, соответственно, разгрузку товара. Проект указа урегулирует эту спорную ситуацию. Кроме того, на некоторых дорогах поворачивать налево можно будет только с трамвайных путей. Также измениться формулировка, которая касается такого понятия, как «оставление места ДТП». В целом, по мнению президента, корректировать ПДД следует по особо важным проблемам — таким как пьянство, например.

Александр Лукашенко:

Давайте по пьянству.. К этому делу вернемся. Но только объективно, с точки зрения безопасности людей. Пьянство, простите меня, это роскошь для водителя.

Еще один важным аспект безопасности на дорогах — техническое состояние специальной техники. Этот вопрос не вошел в пакет поправок в Правила дорожного движения, однако президент поручил взять эту проблему под особый контроль.

Александр Лукашенко:

Вы должны по весне организовать осмотр технических средств в сельском хозяйтве: самоходную технику и прицепную. Если частник бережет технику, то в так называемых реформированных бывших колхозах мало что изменилось.

Сегодня Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа, который касается изменений в правила дорожного движения. По мнению президента, нововведения в ПДД нужно вводить с учетом мнения жителей страны, а не только узких специалистов.