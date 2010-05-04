Александр Лукашенко: Никакого шарлатанства и коррупционной приватизации в Беларуси не было и не будет

Беларусь готова двигаться навстречу Западу. Но ждет ответных шагов. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Рейтер». Пока же отношения с западными странами Президент назвал «процессом несбывшихся надежд».

Многих европейских партнеров не устраивает жесткая позиция белорусского лидера по поводу приватизации отечественных предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнее время мы немало сделали в выстраивании нормальных добрососедских отношений с нашими западными партнерами. Что касается дипломатического, политического уровня, то здесь состоялись контакты на всех уровнях, даже на уровне Президента, которого вы так не любите и не воспринимаете на Западе с отдельными политиками. Я не буду их называть — вы хорошо об этом информированы, да и вы об этом сообщали, ваши агентства.

У нас по линии бизнеса выстраиваются очень хорошие отношения. У нас по линии финансово-кредитных институтов неплохие отношения, я имею в виду Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, различного рода фонды, которые как инвестируют, так и оказывают безвозмездную поддержку нашему государству по многим направлениям. Может быть, Западу хотелось бы здесь побыстрее провести приватизацию. Ну и не только Западу в данном случае, но и Востоку. На что я всегда говорил: «Мы не против, но у нас есть национальные интересы и ничего бесплатно не отдадим». Ну скажите, кому этот тезис нравится? Наверное, не всем. Поэтому сразу хочу сказать — возможно, у вас будет вопрос по поводу приватизации — абсолютно мы не против, нормальный процесс, но за хорошие деньги, на рыночных условиях. И никакого шарлатанства и коррупционной приватизации в Беларуси не было и не будет.

Это уже четвертое интервью Главы государства одному из крупнейших в мире международных информационных агентств.

Александр Лукашенко общался с иностранным журналистом два часа и ответил на три десятка вопросов. Большинство из них касалось внешней политики. Речь также шла о развитии союзного государства, предстоящих президентских выборах. Одна из затронутых тем — отношения с Россией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время российское руководство захотело выстроить с Беларусью абсолютно прагматичные отношения. Мы к этому готовы. Но этот прагматизм не должен губить всё то, что на накоплено на сегодняшний день. А мы сделали немало: и не только с нынешним руководством России, но и с прежним руководством Российской Федерации. Это устраивает и белорусов, и россиян. Если россияне, в бухгалтерии посчитав, увидели, что они уж слишком тут создают большие блага для белорусского народа, то я должен сказать, что это неправильный счет — это кособокий, однобокий прагматизм.

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