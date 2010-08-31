Александр Лукашенко: Некоторые структуры начинают мнить себя выше закона

Поводом для совещания стала жалоба работников Национального парка на действия отдельных сотрудников правоохранительных органов. Как отметил Президент, подобные совещания станут практикой.

Припятский край и в Беларуси, и за рубежом славится не только своей уникальной природой, но и развитой инфраструктурой. Для туристов здесь созданы все условия для отличного отдыха: начиная от отелей высшего класса, заканчивая развлечениями на любой вкус. Есть здесь и водные туры на теплоходах с рыбалкой. Для любителей охоты – тоже есть предложения. С ружьем в специальных угодьях можно пойти на кабана, волка или дичь.

В прошлом году благодаря туристам выручка парка составила более 2,5 миллиардов рублей. Почти половина – доход от охотохозяйства. Особенности нашей национальной охоты в прошлом году оценили около двухсот иностранцев. Еще столько же с начала 2010-го. В целом же, Припятский край посетили 11 тысяч туристов из разных стран. Глава государства развитию туристического потенциала этого региона начал уделять внимание с первых дней президентства. То, что многолетняя работа по совершенствованию края прошла не зря, очевидно. Александр Лукашенко лично контролирует развитие Припятского края. Накануне вечером вопросам Национального парка Президент уделил около трех часов. На повестке – целый ряд вопросов, посвященных возможному злоупотреблению служебными полномочиями со стороны правоохранительных органов. Поводом для совещания стала жалоба работников Национального парка.

Александр Лукашенко:

Подобные совещания станут практикой в моей работе, потому что минские кулуарные увещевания больших начальников и убаюкивания, просьбы и требования не всегда дают результат. По принципу «Васька слушает да ест» некоторые немного обнаглевшие и приборзевшие структуры начинают мнить себя выше закона. К милиции масса вопросов. Они порой забывают о том, что они народная милиция.

По мнению Александра Лукашенко, обращение, поступившее от работников заповедника, требует рассмотрения на высшем уровне. Суть вопроса в следующем: Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту предоставления интим-услуг посетителям Национального парка. Оказалось, занимался этим находчивый белорусский предприниматель. При этом, во время следственных действий правоохранительными органами были допущены многочисленные превышения служебных полномочий. Как следствие – сорванные охотничьи туры, приносящие большие дивиденды.

Александр Лукашенко:

Какую цель преследовали при этом соответствующие структуры? Если вы хотели отловить и наказать человека, который занимался сутенерством, я это приветствую. Никто не имеет права заниматься подобным бизнесом! Самое святое, что есть в нашем мире, — это женщина, и торговать ею не позволено! Получать на них деньги, или за них. Уж с кем им общаться — это их дело. Мы здесь не проконтролируем никого и не заставим никого. Но торговать такими услугами никому не позволено! Я уже об этом говорил не единожды.

Глава государства особо подчеркнул, что хочет детально разобраться в ситуации. Александр Лукашенко дал высказаться всем причастным к операции: от рядовых работников до руководства. В итоге выяснилось, что некоторые факты ситуации Нацпарком были преувеличены. А со стороны правоохранительных органов были допущены процессуальные ошибки при проведении следственных мероприятий. Правовую оценку действий сторон даст по поручению Президента Генеральный прокурор.

Александр Лукашенко:

Первый и последний разговор на эту тему. Мы должны поступать по закону и справедливо. В законе все не пропишешь. Но понимание человеческого отношения, которое выражается в справедливости, в дополнение к закону — это будет высшая цель и правило нашего служения обществу и людям.

Практика подобных, не всегда лицеприятных ситуаций, будет продолжена. Глава государства подчеркнул, что не оставит без внимания жалобы, где всерьез затрагиваются права человека. Александр Лукашенко добавил, что следующий вопрос, который рассмотрят на подобном собрании, будет посвящен проблемам гродненского мясокомбината.

Александр Лукашенко:

Следующим станет рассмотрение известной истории с руководителем гродненского мясокомбината. Где явно правоохранительные органы пытаются найти под камнем то, что там никогда не лежало и не лежит. А может быть, и не так. Вот мы на месте и разберемся, но уже с серьезными организационными выводами.

В этом году количество обращений, связанных с несоблюдением законности, значительно увеличилось. Как выявил мониторинг власти, почти каждая четвертая жалоба посвящена этому вопросу.

Павел Легкий, руководитель пресс-службы Президента Республики Беларусь:

Совещание вызвано тем, что на имя главы государства регулярно поступают жалобы рядовых граждан и организаций на действия отдельных сотрудников правоохранительных органов. Такие жалобы проверяются. Мониторинг, который проводится по поручению главы государства, выявил рост в текущем году обращений, связанных с вопросом соблюдения законности и правопорядка. Они составляют примерно 27% от общего количества обращения граждан. Естественно, Президент не мог оставить без внимания эту тенденцию и выразил намерение лично разбираться с наиболее резонансными случаями

Хоть разговор получился жестким, Александр Лукашенко правовых оценок произошедшему не давал. Глава государства намерен в ближайшее время расставить все точки над «i» в этой ситуации.