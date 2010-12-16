Александр Лукашенко: Не надо думать, что мы дадим всем бесплатное жилье. Его почти нет

Еще один вопрос касался темы жилья для молодежи. Проблема особенно актуальна для молодых специалистов, которые приезжают работать в другой населенный пункт сразу после окончания учебного заведения. Пока все решается местными властями и предприятиями – индивидуально в каждом конкретном случае. Планируется ли централизованное разрешение на республиканском уровне?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда в нашей истории, в истории нашей республики, не было такой ситуации по жилью, как мы решаем ее сейчас. Согласитесь, никогда. Но, конечно, мы не решили эту проблему. Даже богатая Россия и Америка не решили эти проблемы. У них хуже решаются эти вопросы. 1% – льготный кредит. Когда ты едешь в деревню или малый городок работать, ты нигде не найдешь кредиты льготные.

Да, не всем сразу можем дать льготный кредит. Потому что эти деньги в банках. Если бы денег было много, то мы бы раздали. И будьте здоровы.

Да и строители не всем все сразу построили. Но есть проблемы по молодым специалистам, по другим и так далее. Я хочу сказать, что я не сделаю сегодня заявления, что мы мгновенно все решим. По молодым специалистам мы предметно занимаемся. Начиная от заработной платы. Возьмите врачей, учителей после вузов, которые без стажа приходят работать. Мы им в этом году значительно повысили заработные платы. Но этого все равно мало. Поэтому от зарплаты до жилья мы пытаемся их поддержать.

Но я не хочу сказать, что молодому человеку, молодому специалисту, завтра будет выдана вот такая зарплата, шикарный дворец. Каждому нужно шевелиться. И молодым людям в том числе. Но помогать молодым специалистам мы будем.

Конкретный пример привожу. Здесь, на отшибе, прекрасный дворец. Но здесь не хватает специалистов. И они будут приносить доход. И не только замку, себе в зарплату, но и государству. И таких узких специалистов здесь не хватает.

Надо решать вопрос с жильем. Но не надо думать, что мы дадим всем бесплатное жилье. Его почти нет. Я уже сказал, кто прежде всего его получит. Участники Великой Отечественной войны обеспечены, немощные люди будут поддержаны, многодетные семьи – прежде всего, потому что у детей должны быть крыша над головой. В том числе, и молодым специалистам. Но и самим придется немного шевелиться.

Обеспечить жильем – это не значит бесплатным. Это значит, что, прежде всего, поможем. Или льготными кредитами, или отдадим дом в аренду.

Эта проблема есть. Мы ее видим и будем решать в комплексе. Вы же знаете, что жилищное строительство у нас будет удваиваться. Мы 10 млн в год должны строить жилья. Думаю, что эту проблему мы тоже вскоре решим.

И, как помните, по телефонам мне даже пришлось очереди делить. Сегодня уже по телефонным аппаратам, по тому, чтобы позвонить, никто вопросов не ставит. Создали три компании – решили вопрос.

Уверен, что немного времени нам понадобится, может, чуть больше пятилетки, чтобы снять и забыть эту проблему, проблему жилья. Дай Бог, чтобы только людей у нас было больше. И дай Бог, чтобы люди только требовали это жилье.