Александр Лукашенко назначил Марата Маркова министром культуры Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах. Я буду только рад.

Дмитрий Александрович, ну что мне тебе советовать? Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий, что надо делать. Поэтому я абсолютно не против, что вы попробуете себя в этой должности. Хотя я с большим сожалением воспринимаю, когда практик такого рода, как вы, идет на управленческую работу. Потому что пропадет, думаю, человек.

– Я ж не на другую планету.

– Знаю, что ты не пропадешь.

Что касается нашей идеологической составляющей – идет война. Пока на идеологическом фронте. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube. Вы люди опытные, прекрасно знаете – идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь.