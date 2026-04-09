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Александр Лукашенко назначил Марата Маркова министром культуры Беларуси

09 апреля 2026 13:35
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Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, в регионах и дипломатическом корпусе.

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – итоги.

Александр Лукашенко назначил Марата Маркова министром культуры Беларуси-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах. Я буду только рад.

Дмитрий Александрович, ну что мне тебе советовать? Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий, что надо делать. Поэтому я абсолютно не против, что вы попробуете себя в этой должности. Хотя я с большим сожалением воспринимаю, когда практик такого рода, как вы, идет на управленческую работу. Потому что пропадет, думаю, человек.
– Я ж не на другую планету.
– Знаю, что ты не пропадешь.

Что касается нашей идеологической составляющей – идет война. Пока на идеологическом фронте. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube. Вы люди опытные, прекрасно знаете – идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь.

# Марат Марков # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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