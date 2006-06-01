Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной встречи представителей женских организаций стран СНГ

Глава государства выразил убежденность, что нынешняя встреча придаст новый импульс развитию и расширению масштабов деятельности женских организаций стран - участниц СНГ, сообщает пресс-служба Президента.
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Женщины СНГ против неравенства и насилия, они выступают за стабильность и нравственность. С таким призывом обратились к мировому сообществу участники Международной встречи представителей женских организаций государств Содружества.
Участницы форума <Женщина. Мать. Мир> говорили о роли женщины в государстве. В Беларуси поддержка семьи, матери и ребенка является национальным приоритетом. Социально-ориентированная политика - залог уверенного движения страны в будущее. Сегодня белорусскую модель готовы использовать в качестве примера и соседние страны.