Александр Лукашенко направил поздравительные послания по случаю празднования 65-й годовщины Победы главам государств СНГ

К примеру, в послании Александра Лукашенко Президенту России Дмитрию Медведеву говорится следующее.

Этот священный праздник является символом мужества и героизма советских воинов, отстоявших право на свободу и независимость в тяжелейшем испытании — кровопролитной борьбе с фашистскими захватчиками.

Глава белорусского государства отметил: нерушимое единство народов двух стран, прошедшее проверку временем и суровыми вызовами истории, и сегодня является залогом укрепления всесторонних белорусско-российских отношений, развития интеграционных процессов.

Александр Лукашенко также направил поздравительные послания Президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Президенту Украины.

Поздравил белорусский лидер и руководителей различных ветвей власти Российской Федерации, его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, поздравления получили руководителям исполнительных органов интеграционных структур, существующих на пространстве СНГ.