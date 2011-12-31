Александр Лукашенко направил поздравительные послания Дмитрию Медведеву и Нурсултану Назарбаеву

Глава государства рассчитывает на активное многоплановое сотрудничество с партнерами по Единому экономическому пространству – Россией и Казахстаном.

«Убежден, что наше конструктивное многоплановое партнерство будет и в дальнейшем служить дополнительным импульсом к интеграции двух государств», – говорится в послании Александра Лукашенко президенту Российской Федерации.

В свою очередь, Дмитрий Медведев выразил убеждение, что последовательная реализация потенциала российско-белорусских союзнических отношений будет способствовать эффективному проведению структурных преобразований на основе демократических принципов, укреплению региональной стабильности и безопасности.

В поздравлении Нурсултану Назарбаеву Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение расширению сотрудничества с Казахстаном во всех сферах и высоко ценит взаимопонимание и доверие, сложившиеся между двумя братскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.