Александр Лукашенко: нам надо отладить платежи. Но у нас достаточно ума, чтобы решить эту проблему. Мы её решаем

Новости Беларуси. Финансовые льготы государственным и частным предприятиям, экономическая кооперация с Россией, альтернативные рынки сбыта. Антисанкционная тактика Беларуси отстраивает четкий защитный механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это новая реальность, в которой нам предстоит работать и после завершения операции в нашей родной и близкой нам Украине. Нашу экономику, как и прежде, будут испытывать санкциями. Но мы можем их преодолеть. Мы их преодолеваем. В силу того, что все, что мы на 90 % получаем для производства – в России. И то, что мы продаем – в основном в Российскую Федерацию. Нам надо отладить платежи. Но у нас достаточно ума – у наших специалистов и в Национальном банке, и в правительстве – для того, чтобы решить эту проблему. Мы ее решаем. Наконец-то у руководства России и у всех россиян сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия.
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