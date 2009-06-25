Александр Лукашенко наградил белорусских калийщиков

Беларусь последней из стран вступила в разразившийся на Западе кризис, но должна первой из него выйти. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко, на вручении государственных премий и наград.

В ходе сегодняшней церемонии вручения государственных наград в области науки и техники глава государства Александр Лукашенко особо отметил достижения белорусской калийной отрасли.

В прошлом году «Беларуськалий», несмотря на падение спроса на минеральные удобрения из-за мирового финансового кризиса, все равно получил рекордную за свою историю валютную выручку - 3 миллиарда долларов. До недавнего времени Беларусь была единственной страной, которая строит новые калийные рудники. В этом году досрочно новый рудник - Краснослободский.

Также стало известно, что Туркменистан доверил белорусским специалистам строить калийный рудник у себя, стоимость которого оценивается в миллиард долларов.